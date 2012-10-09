نیاز امروز جامعه علم همراه با معرفت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شبستری بعد ازظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از تمثال هشت شهید دانشکده پرستاری ومامایی مشهد اظهار کرد: اولویت در کسب علم باید رسیدن به شناخت ومعرفت االهی باشد و نیازامروز جامعه علم همراه با معرفت الهی است.

وی تاکید کرد: شهدای دانشجوی دفاع مقدس و شهدای هسته ای ایران همراه با حرکت به سوی پیشرفت علم در کشور به معرفت و شناخت الهی دست یافتند.

شبستری با گرامیداشت اولین شهید دانشگاه علوم پزشکی مشهد شهید محراب خوانی بیان کرد: این شهیدان از علم خود برای برطرف کردن نیاز جامعه بهره بردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: بحث جهاد علمی رفع نیازهای علمی و تولید معرفت در جامعه است که شهیدان الگو های شایسته ای برای این جهاد هستند.

وی تاکید کرد: جامعه پزشکی در جهت پیشرفت علمی کشور شهدای زیادی را تقدیم نظام کرده است و امروز نیز با پیشرفت های علمی مختلف از جمله تولید 67 درصد از مواد اولیه داروها در جهت خوکفایی کشور گام برمی دارد.

گفتنی است در این مراسم از تمثال شهیدان حبیب الله شکوهی، حسین قلی نیا، احمد جور، علی جعفری، حسین تقوایی، محمد علی خیامی، بیژن شیخ پور و علی نجفی رو نمایی شد وخالق این اثر که بر دیوار دانشکده پرستاری نقش بسته احمد منصوب است.