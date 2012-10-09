بیش از 300 میلیارد دلار درآمد مجرمان اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سید کمال با اشاره به اینکه انسجام و یکپارچگی تمام افراد و مسئولان در کاهش تهدیدات و خطرات فضای مجازی می تواند راهگشا باشد، گفت: یکسری از آسیب ها و تهدیدات از خارج از کشور است، ولی در عین حال یکسری از تهدیدات از داخل توسط مجرمان و متخلفان بر ما تحمیل می شود.



وی با بیان اینکه امنیت تولید جمعی است، اظهار داشت: تمام آحاد جامعه به خصوص جوانان متدین و مومن می توانند در پیشگیری، کنترل و مقابله با جرائم نقش آفرین باشند، چون بر اساس سند افتای دولت، 75 میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد می شود که به همین میزان مخاطرات و تهدیدات این فضا نیز افزایش می یابد.



سردار هادیانفر با اشاره به اینکه به تناسب رشد محیط مجازی موضوعات مجرمانه نیز در آن افزایش پیدا می کند، اذعان داشت: در حال حاضر روزانه 100 هزار سایت در کل جهان متولد می شود که هفته ای 80 هزار سایت تنها با هدف و مقاصد مجرمانه شکل می گیرد.



وی ادامه داد: در سال 2011، بیش از 388 میلیارد دلار درآمد از جرائم رایانه ای، عاید مجرمان این فضا شده، که این مبلغ در حد رقابت با درآمدهای برخی از کشورهااست.



رئیس پلیس فتا کشور در پایان با اشاره به تعامل و همکاری میان دستگاه ها، اظهار داشت: همه نهادها، از کاربری فردی تا کانون خانواده، و سازمانها و نهادها در تولید امنیت دست دارند، البته این امنیت جز با همبستگی و همکاری تولید نمی شود.