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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

از فردا/

جشنواره استانی تئاتر فجر در کرمان برگزار می شود

جشنواره استانی تئاتر فجر در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: استان کرمان امسال با سه اثر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر شرکت می کند و جشنواره استانی تئاتر فجر نیز از فردا به مدت چهار روز در کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین جشنواره استانی تئاتر فجر، فردا(19 مهر) با آئین افتتاحیه در محل کانون هنر آغاز به کار می کند و طی چهار روز در کرمان برگزار می شود.

در این دوره از جشنواره، بررسی و ارزیابی آثار 12 گروه از مرکز استان و شهرستان ها انجام می شود و در نهایت یک گروه به عنوان برگزیده به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه می یابد.

پیش از این نیز دو گروه از کرمان به صورت مستقیم به جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند و استان کرمان امسال با ظرفیت سه گروه در این جشنواره شرکت می کند.

بر اساس پیشنهاد وزارت ارشاد به استان کرمان و در صورت فراهم شدن امکانات لازم، کرمان میزیان برگزاری جشنواره منطقه ای تئاتر فجر می شود.

آئین اختتامیه جشنواره تئاتر فجر استان (22مهر)با حضور معاون سینمائی وزارت ارشاد برگزار می شود.

برگزاری جشنواره موسیقی کویر برای سومین سال (26مهر)در شهرک مس سرچشمه و برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب استان در هفته اول آبان از دیگر رویدادهای قابل ذکر در آینده نزدیک است.

کد مطلب 1716238

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