به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان با اشاره به اهداف دشمنان از ورود به عرصه اقتصادی تصریح کرد: دشمنان برای رسیدن به اهداف پست خود در جنگ اقتصادی به طور مستمر و متوالی به مردم استرس وارد می کنند.

وی اعضای کارگروه اقتصادی را سربازان اصلی جنگ اقتصادی بر شمرد و افزود: این سربازان می توانند با عمل کردن به قوانین و مصوبات دولت در زمینه اقتصادی نقش مهمی در خنثی کردن توطئه دشمنان در جنگ اقتصادی ایفا کنند.

نیکزاد با اشاره به نحوه مدیریت اقتصادی اضافه کرد: مقامات ارشد کشور با استفاده از نظرات کارشناسان و برای اجرای برنامه های اقتصادی، بخشنامه ها را تدوین و به استانهای کشور ارسال می کنند که با عمل به این بخشنامه ها می توان مشکلات مردم را مرتفع کرد.

رئیس کارگروه اقتصادی استان اردبیل با بیان اینکه بخشنامه ها توسط مدیران میانی اجرا می شود، ادامه داد: مدیران مدیرانی باید کفه را به سمت صنعتگران سنگین کرده و با اطلاع رسانی به صنعتگران از ظرفیت تسهیلات بانکی در ابعاد مختلف به شکل مطلوبی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تسهیلات بنگاه های زودبازده می تواند قسمتی از مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی و تولیدی را حل کند، تصریح کرد: با معرفی صنایع مشکل دار به بانکها برای دریافت تسهیلات بنگاه های زود بازده می توان صنعتگران را در مسیر رفع مشکلات هدایت کرد.