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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۴

شهبازی:

همدلی و تلاش نیاز اصلی تیم مس‌کرمان است/به روزهای اوج باز می‌گردیم

همدلی و تلاش نیاز اصلی تیم مس‌کرمان است/به روزهای اوج باز می‌گردیم

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مس کرمان با اشاره به حاکم شدن آرامش بر این تیم گفت: به دور از حاشیه و با همدلی و کوشش، مس کرمان به زودی به روزهای خوب خود باز می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در راستای افزایش روحیه همدلی و طرح مسائل تیم مس کرمان بازیکنان این تیم در محل این باشگاه با مدیرعامل مس کرمان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که به نظر می رسد برای نزدیکی بیشتر بازیکنان این تیم با مدیرعامل جدید مس کرمان برگزار شد بازیکنان به طرح مسائل مختلف پرداختند و مدیرعامل مس نیز به سوالات بازیکنان پاسخ داد.

در این دیدار ناصر شهبازی با تاکید دوباره بر حمایت از بازیکنان و کادر فنی تیم گفت: امروز نیاز اصلی تیم فوتبال مس کرمان آرامش و دوری از هر گونه حاشیه است.

وی افزود: بازیکنان مس کرمان مجموعه کار آمد هستند که مدیریت تیم به تک تک آنها ایمان کامل دارد.

شهبازی افزود: در صورت همدلی و هماهنگی بازیکنان مس کرمان در ادامه بازی های لیگ برتر چهره واقعی خود را نمایان خواهد کرد.

ناصر شهبازی دومین مدیرعامل باشگاه مس کرمان از ابتدای فصل جاری است که در پس کسب نتایج ضعیف در مس کرمان به این تیم آمد.

کسی نتایج بسیار ضعیف و دور از انتظار موجب قرار گرفتن مس کرمان در نیمه های جدول لیگ برتر شده است.

کد مطلب 1716241

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