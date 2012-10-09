یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوا در اواخر هفته جاری افزود: برای قم در روز پنج شنبه هوایی ابری همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: امروز سه شنبه هوای قم ابری، همراه با رعد و برق پراکنده بود.
مدیرکل هواشناسی قم با اعلام اینکه دمای کنونی هوا 33 درجه سانتی گراد است اظهار داشت: حداقل و حاکثر امروز به ترتیب 17 و 33 درجه است که نسبت به دیروز تغییری نداشته است.
زارع سرعت وزش باد را هفت تا 12 متر بر ثانیه ذکر کرد و بیان داشت: جهت وزش باد نیز شمال غربی است.
وی ابراز داشت: برای فردا چهارشنبه نیز هوای قم صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی قم عنوان داشت: برای فردا افزایش دما نداریم و دما ثابت خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی قم گفت: برای قم در اواخر هفته جاری بارش پراکنده باران پیش بینی میشود.
یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوا در اواخر هفته جاری افزود: برای قم در روز پنج شنبه هوایی ابری همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی میشود.
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