یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوا در اواخر هفته جاری افزود: برای قم در روز پنج شنبه هوایی ابری همراه با بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.



وی ادامه داد: امروز سه شنبه هوای قم ابری، همراه با رعد و برق پراکنده بود.



مدیرکل هواشناسی قم با اعلام اینکه دمای کنونی هوا 33 درجه سانتی گراد است اظهار داشت: حداقل و حاکثر امروز به ترتیب 17 و 33 درجه است که نسبت به دیروز تغییری نداشته است.



زارع سرعت وزش باد را هفت تا 12 متر بر ثانیه ذکر کرد و بیان داشت: جهت وزش باد نیز شمال غربی است.



وی ابراز داشت: برای فردا چهارشنبه نیز هوای قم صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود.



مدیرکل هواشناسی قم عنوان داشت: برای فردا افزایش دما نداریم و دما ثابت خواهد بود.