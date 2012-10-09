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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۰

نخعی در گفتگو با مهر:

مس کرمان به مصاف استقلال می رود/ تمرینات مس فشرده شد

مس کرمان به مصاف استقلال می رود/ تمرینات مس فشرده شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر تیم فوتبال مس کرمان با اشاره به تداوم روند آماده سازی مس کرمان گفت: برای هماهنگی بیشتر بازیکنان مس کرمان این تیم 21 مهر ماه مقابل استقلال تهران بازی تدارکاتی برگزار می کند.

احمد نخعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان این روزها دوران خوب و به دور از حاشیه را سپری می کند و با توجه به رابطه خوب بازیکنان و کادر فنی و هواداران این تیم پس از تعطیلات شاهد تحولی اساسی خواهد بود.

وی تصریح کرد: در ایام تعطیلی لیگ برنامه ریزی ویژه ای از سوی کادر فنی در نظر گرفته شده است که در این چارچوب مس کرمان آمادگی بازیکنان خود را حفظ و ارتقا خواهد داد.

تخعی به بازی مس کرمان مقابل استقلال تهران اشاره کرد و گفت: این دیدار 21 مهرماه در محل آکادمی تیم استقلال برگزار می شود و هدف کادر فنی بررسی وضعیت فنی بازیکنان و حفظ هماهنگی آنها است.

نخعی ادامه داد: تمرینات تیم نیز از ابتدای هفته جاری با نظم و ترتیب در حال برگزاری است و کادر فنی بر روند آمادگی بازیکنان نظارت جدی دارد.

کد مطلب 1716245

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