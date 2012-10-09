خراسان شمالی یکپارچه غرق شور و شادی/ لحظه دیدار نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، امشب عاشقان ولایت در خراسان شمالی شب بس درازی خواهند داشت، شبی طولانی که با پایان آن، انتظار 27 ساله مردمی مومن و ولایت مدار پایان میپذیرد.
امشب بجنورد حکایت دیگری دارد، کافی است کسی پا در خیابانهای این شهر نهد به یقین شور و شادی مردم تمام گرفتاریهای وی را از یاد او میبرد و دود اسپندی که در خیابانهای شهر پیچیده؛ هر فکری جز دیدار یار را از ذهن او بیرون میبرد.
در حال حاضر ایستگاههای توزیع شربت و شیرینی، ایستگاههای خطاطی ، ستادهای مردمی توزیع پرچم و پارچه نوشته و دیگر اماکن مردمی که از روزهای پیشین در میادین اصلی شهر برپا شدهاند سرشار از جمعیت مشتاق هستند.
خودروهای زیادی منتظر بغل نویسی و نصب پارچه و پرچم هستند و در همان حال نیز جوانان و نوجوانان ظرفهای شربت و شیرینی را بین مردم و مسافران خودروهای عبوری توزیع میکنند.
خودوریی توجهم را جلب میکند، به سبک خودروهای جنگ؛ تمام قسمتهای آن با رنگهای سبز و سفید و قرمز یعنی سه رنگ پرچم پرافتخار ایران زمین رنگ آمیزی شده و تنها دو دایره غیررنگی در شیشههای جلو و عقب ماشین امکان دید را به راننده می دهند.
صحنه هایی که حاکی از شور و شعف اقشار مختلف مردم هستند، تقریبا در تمامی میادین اصلی شهر بجنورد به چشم میخورد، گویی در این شب، غم و غصه از این شهر رخت بر بسته چرا که هر جا را مینگری مردمانی میبینی همه شادمان، لبخندهایی که یک لحظه نیز از روی لبها بر چیده نمیشود و مریدانی که بعد از سالیان دراز سرانجام قرار است صبح روز بعد به آرزوی خود برسند.
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