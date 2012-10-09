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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

گزارش خبری/

خراسان شمالی یکپارچه غرق شور و شادی/ لحظه دیدار نزدیک است

خراسان شمالی یکپارچه غرق شور و شادی/ لحظه دیدار نزدیک است

بجنورد - خبرگزاری مهر: شور و شادی اهالی بجنورد، پرچم‌ها، پارچه‌ها و بنرهایی که در و دیوار را مزین کرده‌اند و خودورها و وسایل نقلیه‌ای که در انبوهی از نوشته و رنگ و پوستر پنهان شده‌اند، همه و همه نشان از آمدن میهمان عزیزی به دیار همه عاشق است.

به گزارش خبرنگار مهر، امشب عاشقان ولایت در خراسان شمالی شب بس درازی خواهند داشت، شبی طولانی که با پایان آن، انتظار 27 ساله مردمی مومن و ولایت مدار پایان می‌پذیرد.

امشب بجنورد حکایت دیگری دارد، کافی است کسی پا در خیابان‌های این شهر نهد به یقین شور و شادی مردم تمام گرفتاری‌های وی را از یاد او می‌برد و دود اسپندی که در خیابان‌های شهر پیچیده؛ هر فکری جز دیدار یار را از ذهن او بیرون می‌برد.

در حال حاضر ایستگاه‌های توزیع شربت و شیرینی، ایستگاه‌های خطاطی ، ستادهای مردمی توزیع پرچم و پارچه نوشته و دیگر اماکن مردمی که از روزهای پیشین در میادین اصلی شهر برپا شده‌اند سرشار از جمعیت مشتاق هستند.

خودروهای زیادی منتظر بغل نویسی و نصب پارچه و پرچم هستند و در همان حال نیز جوانان و نوجوانان ظرف‌های شربت و شیرینی را بین مردم و مسافران خودروهای عبوری توزیع می‌کنند.

خودوریی توجهم را جلب می‌کند، به سبک خودروهای جنگ؛ تمام قسمت‌های آن با رنگ‌های سبز و سفید و قرمز یعنی سه رنگ پرچم پرافتخار ایران زمین رنگ آمیزی شده و تنها  دو دایره غیررنگی در شیشه‌های جلو و عقب ماشین امکان دید را به راننده می دهند.

صحنه هایی که حاکی از شور و شعف اقشار مختلف مردم هستند، تقریبا در تمامی میادین اصلی شهر بجنورد به چشم می‌خورد، گویی در این شب، غم و غصه از این شهر رخت بر بسته چرا که هر جا را می‌نگری مردمانی می‌بینی همه شادمان، لبخندهایی که یک لحظه نیز از روی لب‌ها بر چیده نمی‌شود و مریدانی که بعد از سالیان دراز سرانجام قرار است صبح روز بعد به آرزوی خود برسند.

کد مطلب 1716251

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