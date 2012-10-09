هشدار صریح به اردوغان/ از وجب به وجب خاک سوریه دفاع می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره ، جهاد مقدسی در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره سوریه گفت : ما به دنبال رویارویی با کسی نیستیم، اما از وجب به وجب خاک سوریه دفاع می کنیم.

وی درباره پیشنهاد احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره واگذاری قدرت به فاروق الشرع معاون بشار اسد افزود: هنگامی که ترکیه به ما اجازه داد که دولت آن را تعیین کنیم، ما نیز به آنها اجازه می دهیم که برای ما تعیین تکلیف کنند.در این باره فقط مردم سوریه تصمیم می گیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه بیان کرد: ارتش سوریه در حالت دفاعی قرار دارد در حالی که تیراندازی، شلیک خمپاره، موشک و به کارگیری مواد منفجره تناسبی با آزادیخواهی ندارد.

مقدسی گفت : راه حل بحران سوریه از طریق گفتگو میسر می شود، مرجع ما مردم سوریه است و اگر توده مردم این نظام را نخواهند، کنار می رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه افزود: مقصود از پایان بحران، پیروزی یک گروه سوری علیه دیگری نیست، بلکه ما می خواهیم سوریهایی را که سلاح در دست گرفته اند، قانع کنیم که با سلاح نمی توانند خواسته خود را محقق کنند.

از سوی دیگر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه مدعی شد باید تحریمهای جدیدی علیه نظام سوریه برای به زانو درآوردن آن اعمال شود.

وی با نادیده گرفتن نقش غربی ها و متحدانشان در ادامه خشونتها و بی ثباتی در سوریه به سبب حمایتهای گسترده مالی تسلیحاتی از گروههای مسلح ادعا کرد: اوضاع سوریه روز به روز وخیم تر می شود و باید خطر بزرگی که منطقه را تهدید می کند برطرف شود. تا کی باید این حوادث ادامه پیدا کند