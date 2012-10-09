مردم خراسان شمالی آماده استقبال باشکوه از مقام معظم رهبری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش عصر سه شنبه در دیدار با نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم این استان از هر نظر آماده استقبال از مقام معظم رهبری هستند.

وی با بیان اینکه تمامی هماهنگی‌ها و تمهیدات لازم برای استقبال و اقامت مقام معظم رهبری و هیئت همراه در خراسان شمالی به خوبی انجام شده است، تصریح کرد: در این باره دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و امنیتی استان باهمکاری و هماهنگی بسیار مناسبی عمل کردند.

نماینده خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه با اشاره به آثار و برکات فراوان این سفر گفت: ثمرات این سفر سبب تسریع در روند توسعه مادی و معنوی این استان خواهد شد.

آیت الله حبیب الله مهمان نواز تصریح کرد: مردم ولایت مدار خراسان شمالی در این سفر نمایش عظیمی از وحدت و عشق به ولایت را به نمایش می‌گذارند و برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ پرافتخار این خطه از ایران اسلامی می‌افزایند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی خود، از عدم حضور و همراهی در این سفر معنوی به دلیل کسالت جسمانی پوزش طلبید.