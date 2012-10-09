به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی انصاری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان قم، با اشاره به ضرورت ترویج امر ازدواج در جامعه اظهار داشت: ازدواج به عنوان سنت نبوی و امری مهم در جامعه اسلامی باید مورد توجه همه مسئولان و مدیران باشد.



وی کمک به تسهیل ازدواج جوانان را وظیفه ای جدی برای مسئولان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود و حساسیت توجه به ترکیب جمعیتی کشور، ترویج ازدواج بین جوانان اهمیت بیشتری یافته است.



معاون استاندار قم با بیان اینکه تغییر ترکیب جمعیتی جامعه به سمت سنین جوانی نیازمند برنامه ریزی جدی است، اظهار داشت: کاهش نرخ رشد جمعیت کشور تهدیدی جدی برای امنیت ملی است که نگاه دشمنان نیز به این سمت معطوف شده و تسهیل ازدواج و ترویج آن بین قشر جوان گامی اساسی در جهت خنثی سازی توطئه های دشمنان و تحقق افزایش نرخ رشد جمعیت است.



وی شناسایی موانع ازدواج جوانان و رفع آنها در جهت افزایش این سنت حسنه نبوی تصریح کرد: افزایش تسهیلات بانکی و تقویت اهرم های تشویقی، همچنین رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال زایی تاثیر بسزایی در افزایش ازدواج در جامعه خواهد داشت.



حجت الاسلام انصاری ضرورت توجه مسئولان به فرهنگ سازی ازدواج پایدار و آسان در بین جوانان خاطرنشان کرد: مسئولان ترویج امر حسنه ازدواج را به عنوان یک وظیفه و فریضه الهی مورد توجه قرار دهند.



وی افزود: موانع پیش روی این امر در دستگاه های اجرایی شناسایی و با نظارت مستقیم مدیران رفع شود.



مدیرکل ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در این جلسه توجه به توسعه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی در راستای ترویج امر ازدواج در جامعه را امری ضروری عنوان و تصریح کرد: فرهنگ سازی در کنار تسهیل شرایط اقتصادی تأثیر بسزایی در ترویج امر مهم و ضروری ازدواج در جامعه دارد.