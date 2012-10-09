مطالبات داروخانه ها و مطب پزشکان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای سوال از رئیس سازمان تامین اجتماعی عصر امروز در مجلس شورایاسلامی و به ریاست حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورایاسلامی و با حضور سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، معاون درمان این سازمان و برخی از معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، سئوال کمیسیون از مدیرعامل سازمان درخصوص نحوه پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانههای کشور مطرح شد.
در این جلسه مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی به تشریح اقدامات خود در حوزه پرداخت مطالبات داروخانهها و دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت.
مرتضوی در این نشست گفت: تمامی مطالبات داروخانهها و مطب پزشکان تا پایان خرداد سال جاری پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: با تدارک 130 میلیارد تومان و پرداخت به دانشگاههای علوم پزشکی طی هفته آینده، مطالبات تمامی دانشگاهها تا پایان خرداد 91 تسویه میشود.
مرتضوی در این جلسه افزود: کل مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی براساس مبالغ درخواستی و اسناد تحویلی به سازمان تأمیناجتماعی، حدود 237 میلیارد تومان است که در دفتر اسناد پزشکی درحال رسیدگی است.
وی اظهار داشت: درحالحاضر بدهی دانشگاههای علوم پزشکی به دو شرکت پخش هجرت و توزیع داروپخش سازمان تأمیناجتماعی حدود 238 میلیارد تومان برآوردشده است.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی اضافه کرد: همچنین سازمان تأمیناجتماعی مبلغ 18 میلیارد تومان مطالبه از دانشگاههای علوم پزشکی بابت حوادث جادهای و تصادفات موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه دارد که با این وصف نه تنها سازمان تأمیناجتماعی در این خصوص بدهی ندارد، بلکه 19 میلیارد تومان نیز طلبکار است.
مرتضوی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون حدود هزار و 600میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت شده است.
وی افزود: کل بودجه سال 90 درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعیسه هزارمیلیارد تومان بوده است که در سال 91 ما این رقم را 20 درصدی افزایش دادهایم.
در ادامه مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی خطاب به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: در راستای سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کرده و از خانم دکتر وحید دستجردی وزیر بهداشت در رابطه با همکاری و کمکهای قابلتوجه به سازمان تأمیناجتماعی تقدیر و تشکر میکنیم.
مرتضوی گفت: سازمان تأمیناجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر ارائه خدمات سلامت همکاری و همراهی کامل داشته و در چارچوب سیاستهای کلان نظام سلامت اقدام میکند.
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