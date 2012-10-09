به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در دیدار معاون فرهنگی و ارتباطات آستان قدس رضوی از بخش‌های مختلف حرم حضرت معصومه(س) با ابراز خرسندی از تعامل این دو آستان مقدس اظهار داشت: رویکرد آستان مقدس قم، اهتمام به کیفی سازی، در کنار توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌ها می‌باشد که در این راستا، کمیته‌های تخصصی مختلفی تشکیل شده است.



وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های وعظ و خطابه و مدح و رسا در حرم مطهر گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، کمیته مدح و رسا در عرصه ساماندهی مداحان و کمیته وعظ و خطابه، در راستای ساماندهی خطبا و سخنرانان، تشکیل شد که با حضور کارشناسان مربوطه، کارهای مربوطه انجام می‌شود.



معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به ضرورت ساماندهی مداحان و سخنرانان اظهار داشت: اگر مداحان و سخنرانان مطالبی اشتباه بیان کنند، ممکن است مشکلات زیادی را به وجود می آورد، بنابراین، ساماندهی آنها نقش زیادی دارد.



وی افزود: منبرهایی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود، باید الگوی جدیدی ارائه نماید که بتوان بهره تربیتی از آن برد؛ تفسیر اجمالی قرآن در مراسم جزءخوانی قرآن کریم درماه مبارک رمضان در حرم مطهر و ارائه مسابقه در پایان درس تفسیر آیت الله مکارم شیرازی در حرم مطهر از جمله این اقدامات بود.



توجه به ظرفیت حوزه‌های علمیه در کنار حرم



معاون تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی نیز در ادامه در سخنانی با ابراز خرسندی از فعالیت‌های انجام شده در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: انجام کارها در این آستان، با توجه به تلاش و نشاطی که در کارکنان آن است، نویدبخش آینده‌ای درخشان در عرصه فعالیت‌های تبلیغی و ترویج آموزه‌های اسلامی است.



حجت الاسلام سید جلال حسینی در ادامه به ویژگی‌های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) اشاره کرد و گفت: وجود حوزه‌های علمیه در جوار این مضجع نورانی، ظرفیتی گسترده برای تبلیغ و ترویج تعالیم اسلامی در این بارگاه ملکوتی ایجاد کرده که این ویژگی در اماکن مقدسه دیگر وجود ندارد.



وی افزود: این ویژگی باید در عرصه‌های مختلفی چون سخنرانی‌ها، مدیحه سرایی‌ها، برگزاری حلقه‌های معرفت، کرسی‌های نظریه پردازی، پاسخگویی به شبهات و تمامی برنامه های فرهنگی و تبلیغی تبلور داشته باشد.



دبیر شورای عالی فرهنگی آستان مقدس رضوی نزدیکی به پایتخت کشور و در دسترس بودن امکانات رسانه ای را از دیگر ویژگی های این آستان برشمرد و گفت: این نزدیکی ظرفیتی دیگری برای ارائه مستقیم برنامه های فرهنگی مختلف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است.



وی توجه به استفاده از امکانات جدید و فن آوری های روز را ضروری دانست و گفت: اینکه بخواهیم به مخاطبانی که در حرم مطهر حضوردارند، بسنده کنیم، نمی توان آنگونه که باید، تأثیرگذار بود؛ باید مخاطبان خود را جمعیت میلیاردی مسلمانان جهان قرار دهیم و این آموزه ها را به گوش آنها نیز برسانیم.



حجت الاسلام حسینی در پایان آمادگی آستان مقدس رضوی را برای اعزام ستاد برای برگزاری دوره های آموزش مربی پیش دبستانی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اعلام کرد.



در ادامه این دیدار، حجت السلام ثباتی مقدم، مدیر اداره تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این اداره، تعامل آستان های مقدس در قم و مشهد را برای پیشبرد هرچه بیشتر کارها و استفاده از تجربیات یکدیگر ضروری دانست.



در ادامه، حجج اسلام مهندسی، مسئول اداره قرآن و حدیث، احمدی، مدیر مراکز فرهنگی و هنری و طاهری، جانشین مدیریت طرح و برنامه آستان مقدس قم گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کردند.



دیدار با حجت الاسلام سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و حجت الاسلام حسین نژاد، قائم مقام تولیت آستان مقدس قم، کتابخانه و موزه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، مدیریت و بخش های مختلف اداره کل تبلیغات حرم مطهر از جمله برنامه‌های حجت الاسلام حسینی در قم بود.