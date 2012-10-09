بخش کودک کتابخانه "ناوی" سبزوار افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، بخش کودک بزرگترین کتابخانه شهرستان سبزوار بعدازظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور شهردار، اعضای شورای دانش آموزان دبستان راهیان علم افتتاح شد.

رئیس اداره فرهنگی و ورزش شهرداری سبزوار در این مراسم گفت: به مناسبت روز جهانی کودک و برای بهره مند شدن این عزیزان با 10 هزار جلد کتاب بخش کودک کتابخانه ناوی را راه اندازی کردیم.

مهدی مقصودی با بیان اینکه تاکنون مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی سبزوار از آموزش شهروندی غافل بوده اند بیان کرد: اگر خواهان شهر سالم و شهروند سالم هستیم باید آموزش را از کودکان آغاز کنیم هرچند شاید ثمره آن 10 سال بعد بروز یابد.

وی با بیان اینکه اجرای کارهای فرهنگی توسط شهرداری های کلان شهرها از جمله شهرداری پایتخت قابل قیاس با شهرستان های کوچک نیست اظهار کرد: خوشبختانه شهردار و اعضای شورا با موافقت تاسیس اداره فرهنگی و ورزشی، انجام کارهای فرهنگی را هم مانند امور عمرانی لازم و ضروری دانستند.

این مسئول با اشاره به اینکه مرحوم فرامز ناوی با وقف این کتابخانه کار خیرخواهانه ای را انجام داده است خاطر نشان کرد: بنا داریم با معرفی شخصیت وی و الگو سازی این واقف بزرگ به همشهریان سبزواری فرهنگ وقف را به سمت امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی سوق دهیم.

مقصودی با بیان اینکه از هر60 شهروند سبزواری یک نفر عضو فعال کتابخانه ناوی است تصریح کرد: در حال حاضر 4هزار نفر از شهروندان سبزواری عضو فعال این کتابخانه هستند که می توانیم با حمایت شورا و شهرداری این میزان را تا 10 هزار نفر افزایش دهیم.

وی همچنین اضافه کرد: میزان مطالعه هر ایرانی در روز یک دقیقه است که امیدواریم با توجه ویژه مسئولین شاهد چشمگیراین میزان باشیم.

رئیس اداره فرهنگی و ورزشی شهرداری سبزوار خواستار تکمیل قسمت شرقی کتابخانه شد تا بخش های آرشیو مطبوعات، کودک و نوجوان و کتابخانه در آن ایجاد گردد.

مسئول کتابخانه سبزوار گفت: این مکان فرهنگی اسفندماه سال 78 با 10 هزار جلد کتاب کتابخانه شخصی مرحوم ناوی آغاز به کار کرد.

زهرا ناوی با بیان اینکه این کتابخانه باحمایت های شهرداری دراین مدت رشد قابل توجهی داشته است افزود: در حال حاضر 30 هزار جلد کتاب در کتابخانه موجود است.