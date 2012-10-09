40 درصد مردم تحت پوشش برنامه پیشگیری از اعتیاد قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مصطفی نجار در پیامی به کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد به میزبانی ارومیه که توسط رئیس ستاد مبارزه با اعتیاد کشور قرائت شد، افزود: حداقل 40 درصد جمعیت کشور تحت پوشش برنامه های استاندارد پیشگیری از اعتیاد از سال 90 تا 94 قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: بر این اساس ضرورت مصون سازی آحاد سالم و در معرض خطر جامعه در برابر پیامدها و عوارض سوء مصرف از طریق تقویت فعالیتهای محله ای، تحقق کارزار رسانه ای و تحت پوشش قرار دادن محیط های آموزشی، والدین و کارکنان شاغل در محیط های کاری زیر چتر برنامه های استاندارد پیشگیری بعنوان اولویت اساسی این عرصه تعیین شده است.

وزیر کشور ادامه داد: همه این اقدامات زمانی اثرگذاری مطلوب خود را نمایان می کند که با نگاه علمی و فرهنگی در سپر اندیشه اساتید و کارشناسان مورد توجه قرار گیرد پس برگزاری کنگره دانشجویی بین المللی اعتیاد را به عنوان نمودی از احساس مسئولیت اجتماعی جامعه دانشگاهی است.

نجار عنوان کرد: امیدواریم راهکارهای ارائه شده در این کنگره افق گسترده تری در پیشگیری از اعتیاد کشور را فرا روی فعالان این عرصه قرار دهد، بطوریکه برنامه پنجم توسعه کشور و سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد هم به این امر مهم پرداخته و هدف اساسی برنامه پیشگیری اولیه از اعتیاد کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد در کشور است.

وی با بیان اینکه همزمان با پدیده تهدید نرم شاهد سرعت تحولات و تغییرات شتابان اجتماعی بوده و آحاد جوامع با موجی از عصیانهای فرهنگی و اجتماعی همچون مواد مخدر و روان گردانها روبرو شده، گفت: همه اقشار در تیررس هجوم همه جانبه این پدیده خانمان سوز قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: مهمترین راهبرد در این عرصه رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد و کاهش تقاضای مصرف با بهره گیری حداکثری از مشارکتهای مردمی و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر بوده که به عنوان اولویت نظام تلقی می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پیامی به کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد به میزبانی ارومیه معضل سوء مصرف مواد مخدر را یکی از چالشهای اساسی حوزه سلامت فردی و اجتماعی دانست و گفت: این معضل خانمان سوز ضمن آسیبهای فردی باعث بروز مشکلات متعدد خانوادگی، اجتماعی و ملی شده است.

مرضیه وحید دستجردی اعتیاد را یکی از آسیبهای اجتماعی مهم که خود منشا آسیبهای اجتماعی دیگر است عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه هدف اصلی مافیای اعتیاد گروه نوجوانان و جوانان بوده که با اعتیاد آنها بیشترین سود نصیب مافیای اعتیاد و بیشترین آسیب نصیب جامعه می شود.

وی ادامه داد: تمرکز عمده ما هم باید در مورد اجرای مداخلات پیشگیری از اعتیاد در گروه نوجوانان و جوانان بوده که وزارت بهداشت با همکاری دیگر نهادهای مسئول با هدف پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان و جوانان انجام شده و بخشی از این اقدام معطوف به دانشجویان این مرز و بوم است.

وی یادآور شد: آموزش مهارتهای زندگی، تاسیس مراکز مشاوره دانشجویی در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی، حمایتهای تحصیلی، احداث سالنهای ورزشی در خوابگاهها و ... با هدف فراهم سازی محیطی سالم و با نشاط برای پرورش و ارتقای سلامت و توانمند سازی دانشجویان در برابر اعتیاد انجام شده است.

اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد به همت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به میزبانی ارومیه از 18 تا 20 مهرماه برگزار می شود.