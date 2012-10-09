موافقت با بسته نجات مالی جدید برای پرتغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی finchannel، وزرای اقتصادی منطقه یورو روز گذشته در پایان نشست خود در لوکزامبورگ موافقت خود را با اعطای کمک 4.3 میلیارد یورویی به پرتغال اعلام کردند.

اعطای کمکهای مالی به پرتغال در پی تصویب دور جدیدی از طرح های ریاضت اقتصادی است.

پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور در منطقه یورو است که گرفتار مشکلات اقتصادی و بحران بدهی بوده و در پی کسب کمکهای اعطایی بیشتر است.

یادآور می شود "خوزه سقراط" نخست وزیر پیشین پرتغال اوایل فروردین ماه در پی رد برنامه ریاضت اقتصادی اش توسط پارلمان، استعفا کرد. وی مدعی بود قصد داشته با اجرای این برنامه، دولت را از گرفتن وام خارجی بی نیاز کند.

