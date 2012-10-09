خراسان شمالی پگاه فردا غرق در شور و شادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: به مناسبت سفر پرخیر و پربرکت و معنوی مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی، پگاه فردا، باب الرضا(ع) و گنجینه فرهنگ‌ها، غرق در شور و شادی است و روشنای شورانگیز و شیدایی کوچه‌های انتظار را، گلباران می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ای روح خمینی(ره) عزیز، مردم به انتظار دیدنت لحظه شماری می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 8 صبح چهارشنبه 19 مهرماه 91، خراسان شمالی میزبان قدوم رهبری معظم انقلاب اسلامی خواهد بود تا با حضوری با شکوه مردم این خطه از ایران اسلامی، مقدم مقام معظم رهبری را گرامی بدارند.