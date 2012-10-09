نخست وزیر فرانسه به دستگیری سرکرده پ.ک.ک واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی بازداشت سرکرده حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک ) در اروپا به همراه سه عضو دیگر این گروه در شهر پاریس،"ژان مارک ارو" امروز سه شنبه خواستار اتحاد ملی برای مبارزه با هرگونه تروریسم و خشونت در کشور شد.

نخست وزیر فرانسه پس از گفتگو با وزرای کشور و اقتصاد فرانسه بر تصمیم دولت برای مقابله با تهدیدهای تروریستی به گفته وی در داخل و خارج کشور تاکید کرد.

بازداشت این افراد در چارچوب طرح تحقیقات پلیس در خصوص افراد مرتبط با گروه هایی که در امر تامین منابع مالی این گروه ها فعالیت دارند انجام شده است.