ارسال 3200 مقاله و عکس به دبیرخانه کنگره بین اللملی دانشجویی اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سهند نیک آسا شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه از مجموع مقالات ارسالی 791 مقاله توسط اعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده، افزود: 35 مقاله نیز توسط کارشناسانی از کشورهای انگلیس، نیوزلند، آمریکا و ژاپن به دبیرخانه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این مقالات به صورت پوستر و شفاهی در طول سه روز برگزاری جشنواره در قالب 4 پانل با محورهای بررسی ابعاد اجتماعی، بیولوژی اعتیاد، اعتیاد زنان و درمان و ترک اعتیاد و حمایتهای اجتماعی بعد از آن برای شرکت کنندگان ارائه می شود، ادامه داد: 19 سخنران ملی و بین المللی از جمله حمید قدس رئیس هیئت بین الملل کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد در این کنگره سخنرانی می کنند.

دبیر اجرایی اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد با بیان اینکه مقالات داخلی ارسال شده به دبیرخانه کنگره از 32 استان کشور ارسال شده و استان تهران با 73 مقاله پیشتاز بوده و آثار طی دو مرحله داوری شد، ادامه داد: 51 مقاله به صورت سخنرانی و 210 مقاله به صورت پوستر ارائه شده است.

نیک آسا از برگزاری جشنواره بین المللی عکس اعتیاد همزمان با برگزاری این کنگره خبر داد و با بیان اینکه 2 هزار و 400 عکس از 12 کشور جهان به دبیرخانه ارسال شده و اظهار داشت: این جشنواره به صورت تک عکس و مجموعه عکس با عنوان قاب سوخته با توجه به نافذ بودن هنر و آثار هنری در اذهان مردم از فردا در محل ساختمان آموزشی مرکز درمانی امام خمینی(ره) ارومیه برپا می شود.

وی استفاده از نظرات و ایده های مردمی و دانشجویی در زمینه اعتیاد، اولویت بندی مشکلات جامعه در زمینه اعتیاد با توجه به نظرات هنری و فرهنگی جامعه، پیوند علم و فرهنگ در توسعه و پیشرفت جامعه را از اهداف برگزاری این کنگره بین المللی عنوان کرد و گفت: برپایی کارگاههای آموزشی علمی در سطح ملی و بین المللی و نمایشگاه جنبی با بیش از 30 غرفه از برنامه های جانبی این کنگره است.

وی از اجرای طرح دهکده رهایی در قالب برگزاری این کنگره بین المللی طی روزهای 18 تا 20 مهرماه سالجاری در مجتمع امام علی(ع) نیروی انتظامی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این جشنواره در محورهای سطوح مختلف پیشگیری و حوزه کاهش آسیب، بررسی عوامل زمینه ساز اعتیاد و شیوع اعتیاد در محیط های دانشجویی، بررسی اعتیاد در زنان، روشهای رفتارسازی و مراقبتهای فرهنگی و اجتماعی و درمان و ترک اعتیاد و حمایتهای اجتماعی بعد از آن برگزار می شود.