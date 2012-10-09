سهم بالای تصادفات رانندگی در جاده های فرعی و روستایی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست جامعه محوری پلیس با توجه به اینکه بعد از واحد خانواده کوچکترین ساختار اجتماعی، روستاها هستند و از سوی سهم بالای وقوع تصادفات رانندگی در جاده های فرعی و روستایی رخ می دهد پلیس راه با کمک دهیاران و ساماندهی آنان به عنوان راهوران محله ضمن افزایش سطح آگاهی های عمومی در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی نسبت به کاهش تلفات جاده ای نیز گامهای موثری برداشته است.

وی اظهارداشت: بافت روستایی و شرایط خاص جغرافیایی و همینطور تراکم بالای جمعیتی در استان موجب پراکندگی حوادث جاده ای در مناطق روستایی شده بطوریکه 59 درصد تصادفات و 53 درصد مرگ و میرهای ناشی از سوانح جاده ای در این مناطق اتفاق می افتد و عابران پیاده و موتورسیکلت سواران که اغلب کشاورزان روستایی هستند، بیشترین قربانیان این حوادث هستند.

فرمانده پلیس راه گیلان ادامه داد: پلیس راه با اجرای طرح راهوران محله و ترویج فرهنگ رعایت قوانین در روستا ها شاهد کاهش تصادفات در جاده های فرعی روستایی بوده است.

دستگیری سارق حرفه ای با 20 فقره سرقت در تالش

فرمانده انتظامی تالش از دستگیری سارق حرفه ای با 20 فقره سرقت در این شهرستان خبرداد و گفت: با وقوع چندین فقره سرقت مغازه و احشام در سال 90 و تعداد اندکی سرقت در شش ماهه نخست سال جاری موضوع بطور ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت

سرهنگ حسین نیک فرد اظهار داشت: ماموران در بررسی های خود به یکی از سارقان سابقه دار با 21 مرحله سابقه زندانی مشکوک و وی را در اجرای دستور مقام قضایی مورد بازجویی قرار دادند.

وی افزود: این فرد که با انکار درصدد تبرئه خود از موارد اتهامی بوده در نهایت با مشاهده قرائن و دلایل پلیسی کافی و غیر قابل انکار به 15فقره سرقت مغازه و پنج فقره سرقت احشام مربوط به سنوات گذشته و سال جاری اعتراف کرد.

دستگیری سارق احشام در شهرستان شفت

فرمانده انتظامی شفت از دستگیری سارق احشام در این شهرستان خبرداد و گفت: با اعلام شکایت یک فرد روستایی مبنی بر بسرقت رفتن چند راس احشامش موضوع بصورت ویژه در دستور کارآگاهان آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار فرداد فکوری افزود: کارآگاهان آگاهی این شهرستان پس از چندین روز بررسی موفق به شناسایی سارق و همچنین در عملیاتی وی را دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند.

وی در ادامه با اعلام اینکه وی در تحقیقات پلیسی به سرقت احشام و فروش آن به مبلغ 12میلیون ریال اعتراف کرد، یادآور شد: متهم با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و با قرار قانونی روانه زندان شد.

دستگیری سارقان سیم برق معابر در شهرستان رودبار

فرمانده انتظامی رودبار از دستگیری سارقان سیم برق معابر در این شهرستان خبرداد و گفت: ماموران پاسگاه کلیشم در هنگام گشت زنی در مسیر جاده ییلاقی کلیشم به دیلمان به یک دستگاه نیسان با سه نفر سرنشین مشکوک و با رعایت اصول ایمنی به بازرسی از خودرو پرداختند.

سرهنگ پاسدار سید رسول صمدی اظهار داشت: اکیپ عملیاتی پاسگاه کلیشم در بازرسی از این خودرو پس از کشف مقدار 700 کیلو سیم برق معابر که آلومینیومی بوده در هنگام دستگیری راننده و سرنشینان خودرو، با فرارشان مواجه شدند.

فرمانده انتظامی رودبار درادامه با بیان اینکه ماموران با استفاده از تجهیزات و افشانه مانع از فرارشان شده و آنان را دستگیرکردند، یادآورشد: متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و با قرار صادره راهی زندان شدند.

مرد اسید پاش رشتی دستگیر شد

مرد 68 ساله رشتی که پس از اسید پاشی بر روی همسر سابق خود متواری بود، سرانجام توسط کارآگاهان آگاهی استان گیلان دستگیر شد.

این مرد 68 ساله گفت: با توجه به زندگی چندین ساله با همسر 36 ساله صیغه اش خود و خرید خانه، اتومبیل و اموال دیگر به نامش، به خاطرعدم تمایل وی به استمرار صیغه، بر رویش اسید پاشیده است.

قاضی پرونده که وی را به دلیل اسید پاشی با قرار 500 میلیون ریالی راهی زندان کرده بود پس از اطلاع از اینکه همسر صیغه ای این مرد به دلیل سوختگی و عفونت ناشی از آن در بیمارستان فوت کرده است، قرار اولیه این مرد را به اتهام قتل عمد به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.

انجام عملیات آسفالت خیابان های بخش میر آباد از سوی لشکر قدس گیلان

در راستای خدمت رسانی سپاه به مردم مناطق محروم کشور، گروه مهندسی لشکر عملیاتی 16 قدس گیلان اقدام به آسفالت قسمتی از خیابان های بخش میرآباد شهرستان پیرانشهر کرد.

این عملیات آسفالت که در راستای اجرای طرح مردم یاری لشکر عملیاتی 16 قدس گیلان انجام گرفته با اعتباری افزون بر 400 میلیون ریال از سوی فرماندهی این لشکر تامین اعتبار شده است.