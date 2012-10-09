طنین الله اکبر در آسمان خراسان شمالی پیچید/ برگزاری دعا و جشن نورافشانی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بجنورد و سایر شهرها و روستاهای خراسان شمالی، ساعت 21 سه شنبه شب، به شکرانه سفر مقام معظم رهبری بر فراز بام‌ها و میادین شهرهای استان، فریاد الله اکبر سردادند.

جمعی از مردم بجنورد با تشکیل زنجیره انسانی از میدان قائم تا چهارراه 17 شهریور این شهر، پس از پایان تکبیر، مسیر پیش بینی شده استقبال از معظم له را غبار روبی و آب و جارو زده و صحنه هایی بیادماندنی از عشق و ارادت به مقام عظمای ولایت را به نمایش گذاشتند.

برپایه این گزارش، شور و شوق مردم برای دیدار با مقام معظم رهبری حاکی است، گروه‌های پیاده مردمی از صبح روز گذشته از روستاها و شهرهای اطراف بجنورد به سمت این شهر حرکت کرده و سه شنبه شب را در حسینیه‌ها و سایر مراکزی که از قبل پیش بینی شده بود، اسکان یافتند.

همچنین کاروان موتورسواران نیز در خیابان‌های بجنورد، در حالی به حرکت درآمدند که حامل پرچم جمهوری اسلامی و مزین به تمثال مقام عظمای ولایت بودند.

همچنین میدان شهید بجنورد امشب با حضور خیل عاشقان ولایت، شاهد برگزاری دعای پرفیض توسل و دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب بود و علاوه برآن، مراسم نورافشانی، پخش شیرینی، شکلات، شربت، چای و آش نیز در میدان شهید و میدان دفاع مقدس این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی ساعت 8 صبح چهارشنبه شاهد حضور مقام معظم رهبری در این استان خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب در مدت حضور خود در خطه خراسان شمالی به شهرهای شیروان و اسفراین نیز سفر و با مردم این شهرها دیدار می کنند.

همچنین جلسه هیئت دولت طی روزهای آتی با حضور حضرت آیت الله خامنه ای در خراسان شمالی برگزار خواهد شد که مصوبات ارزشمندی برای استان به همراه خواهد داشت.