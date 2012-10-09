پلیس فرانسه با گاز اشک آور به جان معترضان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از straitstimes، پلیس ضد شورش فرانسه امروز سه شنبه از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان به سیاست های اقتصادی دولت که راهی خیابانهای شهر پاریس شده بودند، استفاده کرد.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش نرخ بیکاری در فرانسه که بالاترین نرخ را از سال 1999 تجربه می کند، برگزار شد.

"فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه بودجه ای را برای سال 2013 آماده کرده که سخت ترین بخش آن مربوط به افراد ثروتمند می شود.

بر اساس این گزارش، در بودجه سال آینده فرانسه از راه وضع مالیات های جدید 20 میلیارد دلار عاید دولت می شود که 75 درصد از این رقم از راه وضع مالیاتهای اضافی بر قشر ثروتمند فرانسه تامین می شود.