"یحیی" در فرهنگسرای رازی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "یحیی" کاری از گروه عاشوراییان به کارگردانی محمدتقی رودگر و نویسندگی عظیم موسوی از هیجدهم مهرماه 91 به مدت شش شب به صحنه می رود.

نمایش "یحیی" به کارگردانی محمدتقی رودگر، دستیاری سیدعباس اصفهانی و نویسندگی عظیم موسوی و بازی رضا مهابادی، علیرضا ترامشلو، پیام تاجیک، زهرا محمدی، محمدتقی رودگر و غلامحسین بنی آدم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین و دفتر نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان ورامین از سه شنبه هجدهم مهرماه 91 به مدت شش شب بعد از نماز مغرب و عشا در فرهنگسرای علامه قطب الدین رازی ورامینی پذیرای علاقه مندان است.

همچنین مریم قاسمی، علیرضا میرزایی، محمدرضا ضیایی پور، مبین هداوند خانی، علی رضا، مرضیه سادات شاهرکنی، جواد حلیمی و زهره فدایی به عنوان عوامل صحنه گروه را همراهی می کنند.

نمایش "یحیی" به گوشه ای از معجزات حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) پرداخته که علاقه مندان می توانند برای دیدن نمایش فوق به آدرس ورامین، میدان رازی، فرهنگسرای رازی مراجعه کنند.

طرح "رسانه در سفر" در ورامین اجرا می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین از اجرای طرح رسانه در سفر در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این طرح به منظور آشنایی هرچه بیشتر شهروندان بخصوص مسافران با مطبوعات محلی و رسانه های مستقر در شهرستان ورامین اجرا شده است.

جعفر کاظمی افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نشریات محلی ورامین جایگاه ویژه ای در سطح استان داشته و تعدد نشریات محلی نیز مؤید این موضوع است و اکنون نشریات محلی ارمغان ورامین، فرهنگ اسلام، صفیر ورامین، ندای ولایت، بهنام، تجلی، وارناشهر و راه ابریشم با ترتیب انتشار هفته نامه، دو هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه در گستره شهرستانی، استانی و کشوری منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

وی افزود: برای معرفی قابلیت های فرهنگی و رسانه ای شهرستان به مردم به ویژه مسافران عبوری از ورامین طرح "رسانه در سفر" برنامه ریزی شده و نشریات محلی در همان روز انتشار در اتوبوس های درون شهری و برون شهری ورامین و خطوط ورامین شهرهای اطراف اهدا می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین تصریح کرد: در این طرح که با همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین در حال اجرا است، شهروندان در طول مسیر خود تا مقصد با نشریات محلی آشنا و با مطالعه آنها در جریان آخرین اخبار و گزارش های شهرستان قرار می گیرند.

مسابقه بزرگ "قرآن بخوان جایزه بگیر" در خیرآباد

به مناسبت روز جهانی کودک مسابقه بزرگ "قرآن بخوان جایزه بگیر" توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در منطقه خیر آباد برگزار شد.

مسئول فرهنگی و اجتماعی منطقه ۲شهرداری ورامین گفت: این برنامه فرهنگی مذهبی در راستای ترویج سیاست های فرهنگی قرآنی و مذهبی شهرداری در تعدادی از مدارس ابتدایی پسرانه و دخترانه از جمله علامه امینی و آزاده اجرا شد.

محمد صمدی افزود: حضور اعضای فرهنگی شهرداری منطقه در مدارس مذکور و سخنرانی در میان دبیران و دانش آموزان از جمله برنامه های موجود در طرح بود.

وی اظهار داشت: در طرح مذکور بیش از 800 دانش آموز شرکت داشتند که اجرای آن شور و شوق وصف ناپذیری در کودکان ایجاد کرده بود.