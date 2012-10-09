امیدوارم یونان در منطقه یورو باقی بماند/راه سخت یونان برای مقابله با بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان امروز سه شنبه در آتن با "آنتونیس ساماراس" نخست وزیر یونان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار از طرف یونانی خواست اقدامات خود را برای مقابله با بحران بدهی ها شدت ببخشد. وی با اذعان به اینکه یونان برای این کار "راه سختی" در پیش دارد، خواستار ادامه اصلاحات در این کشور شد.

مرکل با بیان اینکه دولت یونان تا کنون کارهای خوبی انجام داده بر لزوم ادامه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت تاکید کرد. این در حالی است که اجرای این سیاستها سبب نارضایتی گسترده مردم یونان شده است.

صدراعظم آلمان در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرد یونان با وجود مشکلات گسترده ای که در حال حاضر با آن دست به گریبان است، در منطقه یورو باقی بماند.

"آنتونیس ساماراس" نیز با اشاره به وضعیت وخیم ناشی از اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در یونان گفت: ما پول بیشتری از اروپا نمی خواهیم، برای ما مهم این است که به اهدافمان دست یافته و قدرت رقابت خود را بازیابیم.

گفتنی است همزمان با سفر مرکل به یونان هزاران نفر از معترضان به وضعیت بحرانی یونان با راهپیمایی در خیابانهای آتن، اروپا و به ویژه تصمیم گیرندگان اصلی آن یعنی آلمان و فرانسه را مسئول به وجود آمدن بحران این کشور دانستند.