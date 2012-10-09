9 پروژه اداری در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون مسکن و ساختمان های دولتی وزیر راه و شهرسازی عصر سه شنبه در این مراسم، اظهارداشت: برای اجرای این تعداد ساختمان در سایت اداری اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 381 میلیون تومان هزینه شده است.

محمدجعفر علیزاده با بیان اینکه همچنین هفت ساختمان اداره کل استان در این سایت در دست اجرا است، افزود: امسال سه میلیارد و 250 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه ها در نظر گرفته شده که بخشی از این اعتبار در این پروژه ها هزینه شده و بخشی در دست اجرا است.

معاون مسکن و ساختمان های دولتی وزیر راه و شهرسازی به مشخصات پرو‍ژه های افتتاح شده اشاره کرد و ادامه داد: در این سایت هم اکنون ادارات اقتصاد و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، ورزش و جوانان، بازرسی، بهزیستی و هواشناسی به بهر برداری رسیده است.

علیزاده مساحت این پروژه ها را 20هزار متر مربع اعلام کرد و افزود: زیربنای این ساختمان ها 11هزار و 250متر مربع بوده است.

بهره برداری از تقاطع غیرهم سطح مهربخش بیرجند

همچنین در این مراسم از تقاطع غیرهم سطح مهربخش بیرجند با حضور مقام عالی وزرات راه و شهرسازی در بیرجند به بهره براری رسید.

برای اجرای این طرح سه میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

احداث پل با دو دهانه 15متری به طول 22 متر، بتن ریزی دو هزار و 250متر مکعب و حجم آسفالت 9 هزار و 550 تن از مشخصات این پرو‍ژه است.