تصاویر تظاهرات یونانی در مخالفت با سفر مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یونانی ها با برگزاری این تظاهرات خشم خود را از سیاستهای ریاضت اقتصادی و فشارهایی که اتحادیه اروپا بر آنها وارد کرده است، ابراز کردند.

با وجود آنکه مرکل تنها شش ساعت در یونان خواهد بود، اما دولت هفت هزار افسر پلیس را برای تامین سفر مرکل به آتن که برای اولین بار از دو سال گذشته تاکنون صورت گرفته مستقر کرده است.

دولت یونان که برای مقابله با تظاهرات کنندگان هفت هزار نیروی پلیس را به کار گرفته است، برای متفرق کردن معترضان که مقابل پارلمان تجمع کرده اند، به گاز اشک آور و ماشینهای آب پاش متوسل شد. معترضان پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود "مرکل خارج شو، یونان مستعمره و برده تو نیست".