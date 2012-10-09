  1. بین الملل
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۵۰

استقبال دیده بان حقوق بشر از آزادی زندانیان انقلاب مصر

استقبال دیده بان حقوق بشر از آزادی زندانیان انقلاب مصر

دیده بان حقوق بشر از دستور رئیس جمهوری مصر برای آزادی زندانیان انقلاب این کشور استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان حقوق بشری "دیده بان حقوق بشر" (HRW) اقدام "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر در صدور دستور عفو عمومی برای "حامیان انقلاب" را مورد تمجید قرار داد.

این سازمان در عین حال از وجود ابهاماتی در این دستور خبر داد. به گفته یکی از مقامات HRW دستور مرسی می تواند برای آزاد کردن جنایتکاران از زندان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
 
عفو عمومی زندانیان شامل حال افرادی می شود که به نوعی به قیام مردمی مصر در سال 2011 و سقوط رژیم دیکتاتوری "حسنی مبارک" کمک کرده اند.
 
گفتنی است این زندانیان کسانی هستند که از نخستین روزهای انقلاب 25 ژانویه تا ژوئن سال گذشته یعنی تا زمان روی کار آمدن مرسی بازداشت شده اند.
کد مطلب 1716312

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