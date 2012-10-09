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۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

یزدان‌شناس:

منابع بانک‌ها در صورت عدم‌پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی محدود می‌شود

منابع بانک‌ها در صورت عدم‌پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی محدود می‌شود

کنگان - خبرگزاری مهر: فرماندار کنگان گفت: در صورتی که بانک‌های عامل در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی همکاری نکنند منابع و سپرده های آنها محدود خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان کنگان با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند در رونق بخشیدن به اشتغال تاثیر مستقیمی داشته باشند، تصریح کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری بانک‌ها شاهد تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضان باشیم.

وی تصریح کرد: در صورتی که بانک‌های عامل در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی همکاری نکنند منابع و سپرده‌های آنها محدود خواهد شد.

فرماندار شهرستان کنگان با اشاره به برخی کاستی‌ها برای حمایت از کار و اشتغال در این شهرستان، ادامه داد: جذب سرمایه و تسهیلات در بخش کشاورزی بسیار ضعیف و نگران کننده است.

وی اظهار داشت: همه اعضای کارگروه باید مصوبات خود را عملیاتی و این روند سستی کار را به تلاشی مضاعف مبدل نموده و شهرستان کنگان را به رتبه ای درخور نام آن برسانند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارائه گزارشی از مصوبات جلسه قبل بر لزوم همکاری همه جانبه ادارات و بانک‌های عامل در راستای ثبت اشتغال در سامانه تاکید کرد و گفت: از سه هزار و 88 نفر تعهد اشتغال تا کنون 380 نفر در سامانه شهرستان به ثبت رسیده که خیلی نگران کننده است.

عبدالمجید دراهکی اضافه کرد: تعداد زیادی از پرونده های مشاغل خانگی و مصوبات کارگروه اشتغال به دلیل عدم ابلاغ از سرپرستی بانک‌های عامل استان تا کنون پرداختی از سوی بانک های شهرستان صورت نگرفته است.

دبیر کارگروه اشتغال شهرستان کنگان اضافه کرد: امیدواریم بانک‌های عامل با تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گام موثری در این زمینه بردارند

کد مطلب 1716319

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