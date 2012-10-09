به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان شناس عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان کنگان با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند در رونق بخشیدن به اشتغال تاثیر مستقیمی داشته باشند، تصریح کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری بانک‌ها شاهد تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی به متقاضان باشیم.

وی تصریح کرد: در صورتی که بانک‌های عامل در راستای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی همکاری نکنند منابع و سپرده‌های آنها محدود خواهد شد.

فرماندار شهرستان کنگان با اشاره به برخی کاستی‌ها برای حمایت از کار و اشتغال در این شهرستان، ادامه داد: جذب سرمایه و تسهیلات در بخش کشاورزی بسیار ضعیف و نگران کننده است.

وی اظهار داشت: همه اعضای کارگروه باید مصوبات خود را عملیاتی و این روند سستی کار را به تلاشی مضاعف مبدل نموده و شهرستان کنگان را به رتبه ای درخور نام آن برسانند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارائه گزارشی از مصوبات جلسه قبل بر لزوم همکاری همه جانبه ادارات و بانک‌های عامل در راستای ثبت اشتغال در سامانه تاکید کرد و گفت: از سه هزار و 88 نفر تعهد اشتغال تا کنون 380 نفر در سامانه شهرستان به ثبت رسیده که خیلی نگران کننده است.

عبدالمجید دراهکی اضافه کرد: تعداد زیادی از پرونده های مشاغل خانگی و مصوبات کارگروه اشتغال به دلیل عدم ابلاغ از سرپرستی بانک‌های عامل استان تا کنون پرداختی از سوی بانک های شهرستان صورت نگرفته است.

دبیر کارگروه اشتغال شهرستان کنگان اضافه کرد: امیدواریم بانک‌های عامل با تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی گام موثری در این زمینه بردارند