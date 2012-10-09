یادمان امیران و سرداران شهید شمال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر اتقانی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این یادمان با محوریت امیران وسرداران شهید کردستان همچون سرلشگرشهید جاویدالاثراحمد متوسلیان بعنوان اولین فرمانده سپاه مریوان، سپهبدشهیدعلی صیاد شیرازی، سرلشگرشهید احمد کاظمی، سرلشگر شهید ناصرکاظمی و ... برگزاری می شود.

وی اظهار داشت: همچنین این یادمان با محوریت سردار شهید ابوعمار،سردار شهیدامیر آریافر،سردار شهید الهی،سردار شهید حاج ابراهیم همت،سردار شهیدحسین قوجه ای(اهل سنت)،سردار شهیدعثمان فرشته(اهل سنت)،سردار شهیدابراهیم مرادی(اهل سنت)، سردار شهید جهانگیرجوانمرد، سردار شهید توفیقی، سردار شهید سعید قهاری، سردار شهید مصطفی چمران، سردار شهید اکبر زجاجی، سردار شهید روح الامین، سردار شهید محمدرضا افیونی، سردار شهید خاموشی، سردارشهید نورانی، سردار شهید بازنام، سرلشگر شهید عبادت و شهدای گمنام دفاع مقدس برگزار می شود.

وی با اشاره به محل برگزاری یادمان ابراز داشت: شانزدهمین یادمان شهدا درمصلی شهرستان مینودشت برگزار می شود که ریاست این یادمان برعهده امام جمعه این شهر است.



اتقانی افزود: این یادمان برای اولین باراست که دراستان گلستان برگزار می شود و تلاش داریم بصورت گردشی دراستانهای شمالی کشور برگزار شود که به همین منظور سال آینده در استان گیلان برگزار خواهد شد.



وی دلیل برگزاری این یادمان در شهرستان مینودشت رااعلام آمادگی قبلی این شهرستان و حضور یکی از نمایندگان این یادواره در این شهرستان اعلام کرد.



سید جعفر اتقانی اذعان داشت: این یادواره با حضور استانداران شش استان شمالی گلستان، مازندران، گیلان، سمنان، خراسان شمالی و کردستان برگزارمی شود که سخنران آن امیر سرتیپ آراسته یکی ازفرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران است و مجری این یادواره محمدعلی نظام اسلامی یکی از مجریان توانمند صداوسیماست.



مسئول ستاد یادمان امیران ،سرداران و شهدای گمنام دفاع مقدس با اشاره به حضورخود در جبهه های نبرد اظهار داشت: درسن 16سالگی از طرف احمدمتوسلیان بعنوان فرمانده انتخاب شدم.



وی گفت: 189ماه در عملیاتهای کردستان حضور داشتم.150ماه فرمانده تیپ درهنگ مرزی ومدت چهار ماه بسیجی تک تیر انداز درارتفاعات کردستان بودم. درسال 62 در30عملیات تروریستی شرکت کردم و مجروح شدم.



وی در رابطه با تاسیس ستاد یادمان شهدا به خبرنگاران گفت: ستاد یادمان شهدا را در سال 73 تاسیس کردم و بعد از بازنشستگی در سال 78 فعالیت خود را به صورت رسمی در این ستاد آغاز کردم.