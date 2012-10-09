1400 هیئت مذهبی در استان قزوین شناسایی و ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای هیئت های مذهبی در جلسه شورای شهر قزوین دغدغه های خود را مطرح کردند.

در این جلسه که مسعود نصرتی شهردار قزوین، حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان حضور داشتند در خصوص ساماندهی نذورات در مناسبتها، حذف هزینه های زائد و هدایت آن در مسیر امور فرهنگی، جلوگیری از نفوذ افراد فرصت طلب و فاقد صلاحیت در هیئت های مذهبی، هماهنگی در اطلاع رسانی مناسبتها، توزیع متمرکز و ساماندهی شده کمک مالی به هیئت ها از سوی شورای هیئت های مذهبی و سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش هیئت های مذهبی و هدایت فعالیت هیئت های مذهبی به فضای سایبری پیشنهاداتی مطرح شد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی در این جلسه اظهار داشت:‌ شورای اسلامی شهر و شهردار با انجام کارهای بزرگ عمرانی توانسته اند چهره شهر را متحول کنند و رضایت مردم جلب شده که کار ارزشمندی است و نشان می دهد این فعالیتها از پشتوانه فکری خوبی برخوردار است.

وی افزود: در کنار فعالیت های عمرانی و خدمات شهری باید کارهای فرهنگی هم مورد توجه جدی قرار گیرد که تشریک مساعی سازمان تبلیغات اسلامی و شورای شهر می تواند برخی دغدغه های مشترک را پاسخگو باشد.

نعمت اللهی یادآورشد:‌ شهر قزوین با قدمت تاریخی، علمی و مذهبی شایسته خدمات مناسب تری در بخش عمرانی و فرهنگی است و در این راستا همکاری های مشترک دستگاههای مرتبط می تواند نتایج ارزشمندی داشته باشد.

فعالیت 1400 هیئت مذهبی/ 1000 مداح در استان قزوین

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت: در حال حاضر یک هزار و 400 هیئت مذهبی و یک هزار مداح در استان شناسایی شده و فعالیت می کنند و در زمینه تشکل های قرآنی در زمره 10 استان برتر کشور هستیم.

وی گفت: همیشه مشکلات فرهنگی ناشی از اعتبار نیست بلکه گاهی اوقات می توان با هم فکری و هم اندیشی و ارتباط بیشتر

به نتایج ارزشمندی رسید و مردم را از فواید آن بهره مند کرد.



این مسئول بیان کرد: هیئت های مذهبی پتانسیل بسیار خوبی هستند که می توان در امور فرهنگی از این ظرفیت بخوبی استفاده کرد که این کار با ساماندهی و حمایت جدی محقق می شود.

هدایت، نظارت، حمایت، استراتژی تبلیغات اسلامی در سال جاری

نعمت اللهی یادآورشد: استراتژی سازمان تبلیغات اسلامی در استان در حمایت از هیئت های مذهبی هدایت، نظارت و حمایت مالی و معنوی است که امسال با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

این مسئول فرهنگی تصریح کرد: دشمنان بخوبی با ظرفیت های دینی تشکل های کشورمان آشنا هستند و برای انحراف آنها برنامه های هدفمندی دارند که جدا کردن جامعه از قرآن از آن جمله است.

وی افزود: دشمنان تلاش می کنند تا روح قرآن و پیام این کتاب آسمانی را از جامعه بگیرند لذا مشغول کردن مومنان به حواشی و دور کردن از متن اسلام با نفوذ در هیئت های مذهبی یکی از راهکارهای بدخواهان کشور است.

نعمت اللهی بیان کرد: ورود در حوزه دینی بسیار حساس و ظریف است و چون با باورهای مردم ارتباط دارد باید با دقت مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد تا اعتقادات را دچار آسیب و تزلزل نکند.

هیئت های مذهبی خانگی آسیب پذیرند

این مسئول گفت: اگر نظارت و هدایت در تشکیل و فعالیت هیئت های مذهبی صورت نگیرد گاهی مسائلی در هیئت های خانگی شکل می گیرد و مطرح می شود که نگران کننده است و باید در این زمینه کارهای کارشناسی صورت گیرد.

وی توجه به هیئت های مذهبی در آمایش سرزمین را ضروری خواند و افزود: تبلیغات اسلامی در حمایت از هیئت ها و تشکلهای دینی وظیفه و رسالت جدی دارد اما تلاش می کنیم تا با هدفمند کردن کمک ها توزیع عادلانه امکانات را موجب شویم.

نعمت اللهی اظهارداشت: گاهی ارتباط برخی اعضای هیئت امنای مساجد قوی است که می توانند امکانات مالی و تجهیزاتی خوبی را برای فعالیتهای مذهبی جذب کنند و در مقابل برخی از کمترین هزینه ها عاجزند لذا با کانالیزه کردن و ساماندهی توزیع کمک ها می توان از همه هیئت ها حمایت مناسب و متوازنی کرد.

راه اندازی مسجد نت

وی راه اندازی مسجد نت و جایگزینی آن با کافی نت را از راههای مقابله با جنگ نرم و تامین نیازهای اینترنتی علاقمندان ذکر کرد و گفت:‌ با تجهیز مساجد به رایانه می توان فضای مجازی را در مساجد برای جوانان مذهبی فراهم کرد.

نعمت اللهی اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت بسیار خوب هیئت های مذهبی می توان پویایی شهر را سرعت بخشید و فعالیت های مذهبی را توسعه داد.