بیشتر شهدای گلستان بین 15 تا 25 ساله هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی موسوی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سه هزار و 900 شهید در دوران جنگ تحمیلی از استان گلستان تقدیم نظام مقدس اسلامی شده است و آمار شهدای تا سن 35 سال استان بالغ بر سه هزار و 360 شهید است.

وی اظهار داشت: ازاین تعداد هزار و 48 شهید 15تا20 سال سن دارند و سن شهدای 20 تا25 سال هزار و 940 شهید و25 تا 35سال 367 شهید است.

وی ابراز داشت: بیشتر فرزندان شهدا بعد از شهادت پدرانشان به دنیا آمده اند که نام آنها را روی فرزندان خود گذاشته اند.

موسوی گفت: بیشتر هدف از برگزاری این یادواره ها معرفی آنان به نسلهای جدید برای ادامه دادن راه آنها در مسیر شهداست.



وی در ادامه اذعان داشت: سختی هایی و دوری هایی که خانواده، همسران و فرزندان شهدا تحمل کرده اند ارزش آن چیزی کمتر از شهدا نیست و به نوعی می توان گفت آنها هم در عرصه جنگ و نبر حضوری غیر مستقیم داشته اند.

موسوی با اشاره به برگزاری یادمان امیران، سرداران و شهدا گمنام در این استان گفت: تلاش داریم در راستای برگزاری این یادواره نمایشگاهی توسط تیپ زرهی 60 گنبد ایجاد کنیم.



وی با اشاره به تاریخ برگزاری این یادمان به خبرنگاران گفت: این یادواره 25 مهر در مصلی شهرستان مینودشت، بعد از نماز مغرب وعشا برگزار می شود.