کودکان گرگانی صاحب رصدخانه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر سه شنبه در بازدید از نمایشگاه یک هفته با کانون همچنین از همراهی استانداری با کانون در خصوص خرید مینی بوس سیار شهری، تجهیزات تکمیلی مجتمع گرگان و نیز کمک هزینه خرید سه دستگاه مینی بوس سیار روستائی خبر داد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان نیز گفت: یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی انسان کودکی است، دورانی که شخصیت افراد پایه ریزی شده و شکل می گیرد .

حسین سمیعی گفت: کودکان حق بازی، شادی و نشاط دارند و این حق را متولیان کودک و نوجوان ، رسانه ها و همچنین خانواده ها برای کودکان ایجاد می کنند، متولیان این حوزه باید به نقش روش های نوین آموزشی، روش های مفید برای شکوفا کردن استعداد کودکان و نوجوانان و ایجاد فضای شاد و امن برای آنها توجه داشته باشند.

وی همچنین به برجستگی های کانون و این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: رونمایی از کامیونت نمایش سیار کانون،اهدای کتاب های کودک به اتوبوس های واحد شهری، سه نشست مشاورین نوجوان با مسئولین استانی و همچنین 30 غرفه از فعالیت ها و توانمندی های چهل گانه کانون پرورش فکری از برجستگی های جشنواره و نمایشگاه یکهفته با کانون در هفته جهانی کودک است.

سمیعی رسالت اصلی کانون را ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست و گفت: ابزار فرهنگی در کانون کتاب است و کیفی سازی فعالیت ها و برنامه ها از اهمیت ویژه ای برای جذب کودکان و نوجوانان در راستای رسالت کانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی در پایان تصریح کرد که کانون گلستان در کشور رتبه دوم را در مطالعه کتاب کسب کرده است و در همین راستا کارگروه تخصصی روخوانی کتاب کشور به استان گلستان واگذار شده است.

اجرای نمایش عروسکی، کنسرت موسیقی سنتی، گروه سرود کانون،مسابقه و بازی از دیگر برنامه های جشنواره و نمایشگاه یک هفته با کانون گلستان بود.