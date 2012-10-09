انتقاد وزیر دادگستری از رئیس کمیسیون قضائی به خاطر نام بردن از رحیمی

سید مرتضی بختیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جلسه امروز خود در کمیسیون قضائی مجلس گفت: گزارش منعکس شده اینجانب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پاسخ به الیاس نادران متاسفانه با هدف خاصی رسانه ای شده است .



وی با بیان اینکه انتظار نداشتم بحث این جلسه رسانه ای شود تصریح کرد: علیرغم اینکه امروز اینجانب در کمیسیون قضائی تاکید کردم مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضائی در مشهد مقدس به مناسبت هفتم تیر فرمودند فرد تا زمانی که اتهامش در دادگاه صالحه احراز نشده است و حکمش قطعی نگردیده حق انعکاس نام او را ندارید اما رئیس کمسیون قضائی نام یک فرد را اعلام عمومی کرده است.



وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه توصیه رهبر انقلاب هم شرعی است و هم قانونی ادامه داد: از رئیس کمیسیون قضائی مجلس انتظار دارم اگر این خبر را اعلام نکرده اند به سرعت تکذیب و اگر اعلام کرده اند بداند که این اقدام خلاف نظر مقام معظم رهبری بوده است.



گفتنی است رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس امروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: وزیر دادگستری با حضور در این کمیسیون در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در خصوص اتهامات معاون اول رئیس جمهور در پرونده بیمه تاکیده کرده است که قوه قضائیه در وقت مناسب به پرونده همه متهمان و مجرمان رسیدگی خواهد کرد.



الهیار ملکشاهی تاکید کرد: وزیر دادگستری در این نشست به نمایندگان اطمینان داد اگر فردی از جمله معاون اول رئیس جمهور متهم باشد دستگاه قضایی در موقع مناسب اتهامات وی را بررسی خواهد کرد.

