اجرای کامل واکسیناسیون تب برفکی در بافق

علی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای مقابله با این بیماری در دام‌های شهرستان بافق اظهار داشت: در اجرای این طرح بیش از 90 درصد از دام‌های گاو و 80 درصد از دام‌های گوسفند شهرستان علیه این بیماری واکسینه شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از شیوع این بیماری ارائه نشده است، افزود: در صورت مساعدت مسئولان در زمینه تامین نیروی انسانی و تجهیزات، توانایی شبکه در مهار بیماری‌های مسری بالاتر خواهد رفت.

میرزایی، بیان داشت: شبکه دامپزشکی بافق در حال حاضر فعالیت‌هایی از قبیل نظارت بر بهداشت فرآورده‌های خام دامی، درمان دام‌ها، واکسیناسیون پیشگیری علیه بیماری و صدور مجوز جوجه ریزی و ... را بر عهده دارد.

بیماری تب برفکی از بیماریهای مسری است که ویروس آن به راحتی از طریق جریان هوا و به صورت مکانیکی قابل انتقال به دام های دیگر است.

افت شدید تولید و همچنین زخم های حاد در داخا دهان و تلفات در نوزادان دام ها از علائم این بیماری در دام هایی چون گاو، گوسفند و بز است.

طرح واکسیناسیون تب برفکی به طور همزمان در سراسر استان از تاریخ اول شهریورماه سال جاری شروع و به مدت 45 روز اجرا شد و در جریان این طرح جمعیت دامی استان زیر پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.