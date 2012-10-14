سیدرضا نورانی در گفتگو با مهر درخصوص عرضه محصولات ارگانیک کشاورزی به کشورهای دنیا، اظهارداشت: با برنامه ریزی انجام شده ایران در سال تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی، 24 قلم از محصولات کشاورزی را با گواهی بین المللی ارگانیک به بازار 80 میلیارد دلاری محصولات ارگانیک جهان عرضه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه میزان گردش مالی حاصل از فروش محصولات ارگانیک در بازارهای بین المللی در سال 2011 میلادی بالغ بر 62 میلیارد دلار بوده است، گفت: درسال 2012 میزان گردش مالی حاصل از فروش محصولات ارگانیک بیش از 70 میلیارد دلار خواهد بود.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود گردش مالی حاصل از فروش محصولات ارگانیک در سال 2013 به بیش از 80 میلیارد دلار برسد، ابراز امیدواری کرد که ایران بتواند سهم قابل توجهی از این بازار بین المللی را به خود اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارشها در سال 2011 سهم کشورهای آمریکای شمالی از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی درحدود 30 میلیارد دلار، سهم کشورهای آمریکای جنوبی از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی درحدود 500 میلیون دلار، سهم کشورهای آفریقایی از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی درحدود 500 میلیون دلار، سهم کشورهای آسیایی از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی درحدود 400 میلیون دلار، سهم کشورهای اروپایی از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی در حدود 26 میلیارد دلار، سهم کشورهای خاور دور از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی در حدود 3 میلیارد و 750 میلیون دلار و سهم استرالیا از عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی در حدود یک میلیارد دلار بوده است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه علاوه بر 24 قلم محصول ارگانیک کشاورزی بالغ بر دهها نوع ازگیاهان دارویی، محصولات فرآوری شده مانند رب، سس، اسانس، گل محمدی، آب انگور سفید و قرمز، آب انار، کنستانتره انار و روغن زیتون که دارای گواهی می باشند بزودی در بازارهای جهانی خودنمایی خواهند کرد، گفت: محصولات ارگانیک علاوه بر ارتقای سلامت جامعه و اشتغالزایی می توانند در عرصه بین المللی ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشند.

امکان ردیابی محصولات ارگانیک از طریق سایت

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه سازمان توسعه تجارت، مسئولیت دبیرخانه برند ارگانیک را به انجمن ارگانیک ایران واگذار نموده، لذا از این پس محصولات ارگانیک با برند انجمن وارد بازار می شوند و مصرف کنندگان می توانند با کد برند انجمن که بر روی این محصولات درج شده است، اطلاعات مورد نیاز خود را درباره این محصول از سایت انجمن ارگانیک بدست آورند.

نورانی افزود: با توجه به اینکه در کد درج شده بر روی محصولات کلیه مشخصات محصول ازجمله نام تولیدکننده و محل تولید ثبت شده است، لذا نهادهای نظارتی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق سایت انجمن رصد کنند.



به گفته وی، 24 قلم محصول مذکور عبارتند از" مغزپسته وحشی، غنچه گل محمدی، گندم، کلزا، انار، آلوی کوهی، انگور، گیلاس، انجیر، کیوی، خرمالو، چغندرقند، کشمش، برنج، زعفران، زیتون، خرما، عسل، چای، سیب زمینی، پیاز، سیب درختی، پسته و گوجه فرنگی" است.

رئیس انجمن محصولات ارگانیک ایران در ادامه به محصولاتی که به صورت بالقوه حالت ارگانیک را دارند ولی تاکنون بنا بدلائلی گواهی ارگانیک برای آنها گرفته نشده است، اشاره کرد و در بیان معرفی آنها گفت: "انجیروحشی، فندق، گردو، بادام، تمشک، بادام کوهی، انواع گیاهان دارویی، بالک، عناب، زرشک، کنجد، نخود، عدس، لوبیا، لپه، نخودچی، سماق، ریواس کوهی، کنگر، گوجه درختی، انواع آلو، زردآلو، پرتقال، نارنگی، لیموترش، لیموشیرین، گریپ فروت، سویا، انواع عرقیجات، محصولات جالیزی دیم، دنبلان کوهی و انواع سبزیجات خوردنی" از جمله محصولاتی هستند که باید برای اخذ گواهی ارگانیک آنها اقدام جدی کرد.