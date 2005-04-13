اين ره كه تئاتر مي رود به تركستان است

آذرنگ ضمن اشاره به اين مطلب درمورد اجراي عمومي نمايش " روزي روزگاري آبادان " به خبرنگار تئاتر مهر " گفت: تا امروز براي اجراي هيچ نمايشي به نتيجه نرسيده ام. اما در صورت ايجاد شرايط مناسب و اگر تصميم بگيرم كه باز هم تئاتر كار كنم نمايش " ده نبات" را به نوشته خودم براي جشنواره آماده خواهم كرد.

وي در تغييرات ايجاد شده درتئاتر افزود: من اسم آن را تغيير نمي گذارم، بلكه آن رانگاه سليقه اي افراد مي دانم . هر هركس با اعمال سليقه هاي مختلف خود بلاهاي متفاوتي بر سر تئاتر مي آورد . تئاتر ما با اين روش درمان نمي شود.

حميد رضا آذرنگ در پايان گفت : " آخرين مرواريد" را كه در سال 78 به روي صحنه بردم امسال براي پخش از شبكه 4 سيما به صورت تله تئاتر درخواهم آورد. در اين كار قرار است فروغ قجابگلي ، ندا مقصودي ، خودم و ... بازي كنند.