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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۳:۲۴

يك كارگردان تئاتر گفت :

اين ره كه تئاتر مي رود به تركستان است

با توجه به شرايط موجود در تئاتر ممكن است امسال هيچ تئاتري را اجرا نكنم زيرا شرايط براي فعاليت در عرصه تئاتر اصلاخوب نيست .به نظر مي رسد اين ره كه تئاتر مي رود به تركستان است.

آذرنگ ضمن اشاره به اين مطلب درمورد اجراي عمومي نمايش  " روزي روزگاري آبادان "  به خبرنگار تئاتر مهر " گفت:  تا امروز براي اجراي هيچ نمايشي به نتيجه نرسيده ام. اما در صورت ايجاد شرايط مناسب و اگر تصميم بگيرم كه باز هم تئاتر كار كنم نمايش " ده نبات" را به نوشته خودم براي جشنواره آماده خواهم كرد.

وي در تغييرات ايجاد شده درتئاتر افزود: من اسم آن  را تغيير نمي گذارم، بلكه آن رانگاه سليقه اي  افراد مي دانم . هر هركس با اعمال سليقه هاي مختلف خود بلاهاي متفاوتي بر سر تئاتر مي آورد . تئاتر ما با اين روش درمان نمي شود.

حميد رضا آذرنگ در پايان گفت :  " آخرين مرواريد" را كه در سال 78 به روي صحنه بردم  امسال براي پخش از شبكه 4 سيما به صورت تله تئاتر درخواهم آورد.  در اين كار قرار است فروغ قجابگلي ، ندا مقصودي ، خودم و ... بازي كنند.

کد مطلب 171646

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