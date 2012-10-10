به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فربد فرید با اعلام این خبر اظهار داشت: این گروه در ابتدا با بررسی شرایط موجود و شناسایی تعدادی از مشکلات کاری، موضوع "بهینه سازی سیستم حرکتی پلاف دیسک‌ها" را در قالب یک پروژه بهبود انتخاب و مبادرت به بررسی نقاط قابل بهبود نمودند .

وی با بیان اینکه مشکل گیر کردن سبب ایجاد وقفه زمانی در حدود 30 دقیقه در هر بار توقف می‌شود و در طول یک سال به میزان 6 ساعت توقف اضطراری در نوار پخت واحد گندله سازی به وجود می‌آورد، افزود: با توجه به اینکه گیر کردن پلافها منجر به توقف نوار 05C16 واحد گندله سازی می‌شود، این نوار یکی از نوارهای گلوگاهی واحد گندله سازی است که در صورت توقف بخش میکسرها و کوره پخت متوقف می‌شود.

کارشناس TPM ناحیه آهن سازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان اضافه کرد: در این راستا گروه با بهره‌گیری از روش‌های حل مسئله و در نتیجه با اصلاح طراحی پلافها توقف‌های ناشی از گیر کردن این تجهیز را به طور کامل برطرف کرد و در مجموع سبب صرفه جویی چهار میلیارد ریالی و همچنین افزایش سطح ایمنی و بهبود شرایط کاری در واحد گندله سازی شده است.

فرید در پایان ضمن اشاره به نقش موثر گروه‌های TPM در افزایش مهارت پرسنل برای شناسایی و رفع مشکلات و ایجاد فرهنگ کار گروهی، از رئیس و کارشناسان واحد گندله سازی،اعضای گروه بهبود تعمیرات اضطراری شیفت B و همچنین دفتر مرکزی TPM قدردانی کرد.

طراحی و ساخت تصفیه خانه آب ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته فولاد مبارکه



مدیر توسعه انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: به منظور تولید آب صنعتی و آشامیدنی ناحیه فولادسازی و نورد پیوسته سبا ، تصفیه خانه آب در این ناحیه طراحی و اجرا می‌شود.

مجید محمودی با اعلام این خبر در مورد اقدامات صورت گرفته در این راستا اظهار داشت: ظرفیت نرمال تصفیه خانه 2 هزار متر مکعب در ساعت پیش بینی شده که این تصفیه خانه مشتمل بر واحدهای حوضچه شیرآلات و واحد اختلاط سریع، واحد زلال ساز، مخزن و ایستگاه پمپاژ آب زلال، کریستالاکتور، صافی‌ها، ایستگاه پمپاژ آب صنعتی و آشامیدنی، واحد بازیافت آب شستشوی صافی‌ها واحد آبگیر مکانیکی، ساختمان شیمیایی و واحد کلرزنی و گندزدایی است.

وی با اشاره به اینکه آب خام از طریق یک لوله با سایز 800 میلی‌متر از آبگیر موجود در حاشیه زاینده رود به میزان 2 هزار و 50 متر مکعب در ساعت توسط پمپ وارد تصفیه خانه می‌شود، افزود: با توجه به ظرفیت ورودی آب تصفیه خانه ، میزان تولید آب در مواقع عادی 2 هزار و 25 متر مکعب در ساعت و در مواقع کدورت بالای آب خام 2 هزار متر مکعب در ساعت است.

مدیر توسعه انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه اصفهان اضافه کرد: با راه اندازی این تصفیه خانه، عملیات تصفیه حذف مواد معلق و کاهش کدورت آب به محدوده 5-1 NTU، کاهش سختی برای مصارف آب صنعتی و گندزدایی برای آب مصرفی و آب شرب صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: با توجه به اقدامات انجام شده این تصفیه خانه به زودی راه‌اندازی شده و در مدار تولید قرار می‌گیرد.