به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی صبح امروز در پنجمین جشنواره ملی علمی کاربردی و بیستمین سالگرد تاسیس این دانشگاه گفت: دانش‌آموختگان ما هنوز نتوانستند به شغل مناسبی دست پیدا کنند و نرخ بیکاری میان لیسانس‌ها 10 برابر تحصیل کردگان دیپلم و زیر دیپلم است که در این زمینه باید آسیب شناسی کرد و پرسید چرا این نظام ‌آموزش عالی که به این خوبی پیشرفت کرده است نتوانسته زمینه‌های ایجاد بازار کار را برای دانش‌آموختگان فراهم کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی دارندگان لیسانس به ما مراجعه می‌کنند و جویای کار هستند و تنها ادعا دارند که مدرک لیسانس دارند و کار بلد نیستند در نهایت یک گواهینامه پایه دو به ما نشان می‌دهند.

شیخ‌الاسلامی در ادامه افزود: نظام آموزش عالی هیچ استقبالی از شغل آفرینی نمی کند و انگار که این وظیفه دولت است در حالی که در کشورهای دیگر به این شکل نیست و یک نیرو در بخش‌های مختلف تحت آموزش قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: دوستان ما در علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای یکی از ضروری‌ترین کارها را در کشور دست گرفته‌اند و کلید حل مشکل بیکاری مهارت آموزی است.

به گفته وی در کشور ما استادکارها مثل خیاط‌ها و نجارها به علت مشغله و مهارت هیچ وقت بیکار نیستند. من مدارک دانشگاهی را نفی نمی‌کنم اما این مدارکی که درست کردیم اصالت ندارد. اصالت آن چیزی است که درون افراد و توانایی آنان وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همین اقتصاد مقاومتی می‌توان گفت که این اقتصاد چیزی جز توانمندسازی بیکاران برای رسیدن به اهداف عالیه نظام نیست زیرا ما هر علمی را که یاد بگیریم و یا در ذهن‌مان جا کرده باشد هیچوقت از بین نمی‌رود.

به گفته شیخ‌الاسلامی 65 درصد فنی حرفه‌ای را و 90 درصد دانشجویان برخی رشته‌ها وارد بازار کار می‌شوند. همیشه می‌گفتند حلقه مفقوده‌ای بین صنعت و دانشگاه وجود دارد که این حلقه مفقود یعنی آموزش مهارتی را تصویب کردیم. جمع بندی این شد که در کشور آموزش مهارتی وجود دارد اما پراکنده است. برخی آموزش‌ها نظری و برخی مهارتی بودند اما نظمی میان آنها وجود نداشت. بنابراین سازمان ملی مهارت برای توسعه آموزش مهارت راه اندازی شد.

وی به سه نظام مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: نظام آموزش ملی مهارت و فناوری، نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظام اشتغال راه اندازی و یا در حال تصویب است که نظام صلاحیت حرفه‌ای به زودی توسط هیات دولت تصویب می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به یکی از مهمترین مشکلات دانشجوان کشور اشاره کرد و گفت: افراد در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که نه تنها به آن‌علاقه‌ای ندارند بلکه رشته تحصیلی شان را هم نمی‌شناسند که در نتیجه فارغ‌التحصیل پزشکی وارد ساخت و ساز، فارغ‌التحصیل آی تی وارد تجارت و فارغ‌التحصیل عمران وارد شغل آزاد می‌شود که این معضل تبدیل به شلم شوربایی در کشور شده است.

وی تاکید کرد: ‌گذشت ‌آن زمانی که با یک آچار هزاران پیچ را باز می‌کردیم الان برای هر پیچ یک آچار خاص وجود دارد و دنیا به ما می‌گوید که این گونه باشیم و اگر غیر از این باشیم جا می‌مانیم بنابراین باید بین رشته و شغل ارتباط وجود داشته باشد.

شیخ‌الاسلامی تاکید کرد: در نهایت سه اتفاق مهم باید رخ دهد. اول استعدادسنجی صورت گیرد بعد تدوین مجموعه اطلاعات انجام شود و در نهایت هدایت تحصیلی بر مبنای علاقه در دستور کار قرار گیرد.