حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه تخریب پوشش گیاهی خطر جاری شدن سیل را افزایش می دهد اظهار داشت: افزایش پوشش گیاهی در حوزه های آبخیز موجب پیشگیری از بروز سیل می شود.

وی افزود: ساختمان اطفاء حریق شهر دیباج با دو میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر هیئت دولت توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان در حال ساخت است.

شوکتی نیا از آموزش اطفاء حریق به کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان خبر داد و گفت: این آموزش ها با هدف بالابردن سطح اطلاعات و آگاهی کارکنان در مواقع بحران و آتش سوزی در سطح مراتع و جنگل طی دو مرحله در سال ارائه می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: دامداران و بهره برداران هنگام بحران و آتش سوزی در سطح مراتع و جنگل ها می توانند همکاری خوبی با کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری داشته باشند.

شوکتی نیا ضمن تقدیر از همکاری و همراهی ستاد حوادث غیرمترقبه فرمانداری شهرستان دامغان و دیگر دستگاه های مرتبط اظهار داشت: با همراهی و همکاری اعضاء ستاد حوادث غیرمترقبه و دستگاه های ذیربط توانستیم در اطفاء حریق در مواقع بحران موفق باشیم و با حوادث به وجود آمده به خوبی مقابله و مبارزه کنیم.

وی در خاتمه از وقوع آتش سوزی در سطح 38 هکتار از مراتع تابستانه روستای آستانه دامغان در تابستان گذشته خبر داد و گفت: در این آتش سوزی 80 اصله درخت ارس از بین رفت و 9 میلیارد و 350 میلیون ریال خسارت وارد شد.