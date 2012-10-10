به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح جشنواره تئاتر استان کرمان گفت: 28 گروه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که پس از ارزیابی آثار رسیده 11 اثر برای نمایش در این جشنواره انتخاب شدند.

وی بیان داشت: این آثار طی چهار روز برگزاری جشنواره انتخاب و یک اثر برگزیده به جشنواره کشوری ارسال خواهد شد.

سعیدی ابراز امیدواری کرد که کرمان میزبان جشنوراه منطقه ای تئاتر فجر شود و گفت: استان کرمان می تواند میزبان خوبی برای برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی باشد.

وی با اشاره به ساخت تالار مرکزی شهر کرمان گفت: در حال حاضر ساخت این تالار 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سعیدی گفت: در این مرکز سالن‌های موسیقی، همایش و نمایش، گالری، سن متحرک، غرفه‌های پلاتوهای تمرین، فضای نمایشگاهی و کلاس‌های آموزشی در نظر گرفته شده است.

وی مساحت این مرکز را 15 هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: در تلاش هستیم که تا اردیبهشت ماه سال آینده ساخت این مرکز به اتمام برسد.

این مسئول تالار مرکزی شهر را از جمله پروژه های مهر ماندگار دانست و اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت و تجهیز این تالار 20 میلیارد تومان است.

جشنواره تئاتر استان کرمان از 19 تا 22 مهرماه سال جاری در کرمان در حال برگزاری است.



