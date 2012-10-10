محسن رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این جشنواره به‌منظور شناسایی قاریان و حافظان فعال در سطح مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری جمعه 21 مهر ماه در یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: نفرات برتر مرحله استانی در هر رشته از 21 تا 24 آذرماه در مسابقات مرحله کشوری که به میزبانی استان خوزستان برگزار می‌شود حضور می‌یابند.

رستگاری بیان داشت: این جشنواره با رشته‌های قرائت، تفسیر، حفظ، ترتیل، اذان، مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه و صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برپا می‌شود.

سرپرست دبیرخانه کانون‌های فرهنگی ‌هنری مساجد یزد ضمن دعوت از اصحاب رسانه‌ برای پوشش خبری و تصویری این رویداد بزرگ قرآنی در سح استان اظهارداشت: آئین افنتاحیه این جشنواره ساعت هشت و30 دقیقه صبح و آئین اختتامیه ساعت 18 و 30 دقیقه با حضور مقامات کشوری و استانی در تالار فرهنگ یزد برگزار می‌شود.