به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر جاهدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گناباد اظهار داشت: شهرستان گناباد در زمینه جذب اعتبارات و همچنین تعداد جلسات و تصویب طرح ها، مقام نخست کشور و خراسان رضوی را کسب کرده است.

وی افزود: از ابتدای امسال برای تعیین تکلیف اعتبارات بخش توسعه کشاورزی این شهرستان 55 نشست تشکیل و بیش از یک هزارو 126 طرح به ستاد توسعه بخش کشاورزی گناباد معرفی شد که اعضای ستاد نیز نسبت به بررسی و توجیه اقتصادی آنها اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه بیش از 350 طرح مختلف برای پرداخت تسهیلات در این نشستها به تصویب رسید افزود: با پیگیری های صورت گرفته 80 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی افزود: 110 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز برای توسعه بخش کشاورزی شهرستان گناباد در سال جاری اختصاص می یابد.

جاهدی تصریح کرد: با جذب بخش اول اعتبار بخش توسعه کشاورزی شهرستان گناباد زمینه بیش از 500 شغل جدید در این بخش فراهم می شود و تاکنون یک هزار و 109 طرح در ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان گناباد با 402 میلیارد و 552 میلیون ریال در مرحله نخست تایید و تصویب شده است.

وی افزود: این تسهیلات با کارمزد هفت درصد و مدت باز پرداخت هفت ساله در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با جذب و تامین این تعداد طرح در شهرستان بیش از دو هزار و 140 نفر در بخش های کشاورزی مشغول بکار خواهند شد.