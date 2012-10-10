به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عمادالدین فاطمی‌زاده دبیر محور پردازش و اطلاعات سلامت اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک با اشاره به طرح پرونده الکترونیکی بیماران گفت: با ایجاد پرونده‌های الکترونیکی بیماران، شرح حال و اطلاعات بیمار از هر نقطه و مکانی قابل دسترس خواهد بود که این موضوع، کیفیت کار رسیدگی به پرونده‌های پزشکی بیماران را ارتقا خواهد داد و به طور قطع سبب ارایه خدمات باکیفیت‌تر پزشکی و حذف محدودیت‌های دسترسی به خدمات تخصصی حوزه سلامت می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به جمعیت و گستردگی کشورمان، ضرورت دارد که بتوانیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم تا جلوی خیلی از مراجعه‌های غیر ضروری به بیمارستانها و مراکز درمانی را بگیریم و پرونده‌های بیماران در همه جا قابل دسترس باشد و از طرف دیگر حضور فیزیکی پزشکان متخصص در منطقه دور افتاده ضرورتی نداشته باشد و ویزیت بیمار توسط متخصص از طریق الکترونیک صورت بگیرد.

فاطمی‌زاده در مورد وضعیت کنونی کشور در بهره‌گیری از سلامت الکترونیک اظهار کرد: حرکت‌های محدود و ناکافی در این خصوص توسط نهادهای دولتی و بخش خصوصی انجام شده ولی به نظر می‌رسد از طریق متولیان از یک سو (بخش دولتی و وزارت بهداشت) و از طرف دیگر سازمان نظام پزشکی که به صورت مستقیم با پزشکان در ارتباط است، باید نوعی اراده ملی وجود داشته باشد تا سلامت الکترونیک به عنوان یک پیش فرض و ضرورت در جامعه پزشکی و بیماران، مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: سلامت سنتی در همه جامعه به عنوان پیش فرض در جامعه مورد پذیرش است و استفاده از تکنولوژی جدید در فرآیند تشخیص، درمان و مونیتورینگ بیماران اهمیت فراوانی دارد. بنابراین کنگره بین‌المللی سلامت الکترونیک با محورهایی که مورد بررسی قرار خواهد داد، تلاش می‌کند مباحث مختلف مرتبط با سلامت الکترونیک را در جامعه طرح و نهادینه کند.

اولین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک با هدف انتشار و گسترش دانش سلامت الکترونیکی، ارائه آخرین دستاوردهای تحقیقات بین‌المللی به محققان ایرانی، تبادل نظر و اندیشه میان محققان داخلی و خارجی و انعکاس دستاوردهای تحقیقات داخلی به محققان خارجی توسط سازمان نظام پزشکی کشور با همکاری تعدادی از دانشگاهها، انجمنها و موسسات علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، نهم و دهم آذر ماه سال جاری در هتل ‌المپیک تهران برگزار می‌شود.