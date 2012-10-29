به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان پس از انتخابش به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال به ترک جلسه از سوی چند مدیر باشگاه اشاره کرد و گفت: آنچه در این مجمع اتفاق افتاد را شما نباید تفسیر کنید اگر مشکل خاصی بود همه اعضای حاضر جلسه را ترک می کردند و رای گیری انجام نمی شد.

وی افزود: امروز در خصوص این موضوع اعضا سه بار بحث های مفصلی داشتند و در نهایت همه اعضا تصمیم گرفتند رای گیری انجام شده و پس از آن این مشکل برطرف شود. آنهایی هم که نخواستند رای بدهند رفتند، اشکالی نداشت، برخی ها هم رای سفید انداختند. این اتفاقات در همه مجامع رخ می دهد.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه اکثریت هیات ها که فدراسیون های محلی هستند توسط نفرات بازنشسته اداره می شوند ادامه داد: مشکلات فوتبال عمیق تر از بازنشسته بودن من یا نفرات دیگر است. شما همه دنیا را که نگاه کنید نفرات جوان در بخش های اجرایی حضور دارند اما از تجربیات پیشکسوتان به تهران شکل استفاده می شود.

بهروان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور قوانینی دارد که ما به آن احترام می گذاریم اما این تصمیم اعضای مجمع بود که انتخابات برگزار شود و پس از آن تلاش می کنم که این مشکل حل شود.

بهروان با تاکید بر اینکه تا عصر دیروز از این موضوع خبر نداشت و علی کفاشیان این موضوع را به او اطلاع داده است افزود: آقای کفاشیان امروز شفاف و خالصانه این نامه را مطرح کرد و در نهایت تصمیم نهایی را مجمع گرفت. بنده فکر می کنم این مشکل قابل حل است.

خبرنگاری در مورد این مسئله که سجادی اعلام کرد به احترام قانون رای نداده و این رای رسمیت نبخشیدن به جلسه گفت: ایشان به عنوان نماینده وزارت ورزش در جلسه حضور داشتند واشکالی ندارد که چنین تصمیمی گرفته اند. اما اینکه در جلسه حضور داشت و پای صندوق رای رفت و سفید رای داد به جلسه رسمیت بخشیده است. همیشه نباید آرا مثبت باشد.

وی با بیان اینکه به صورت شبانه روزی تلاش می کند تا در کنار خانواده بزرگ فوتبال مشکلات را به حداقل برسانند در خصوص اینکه بحث جام حذفی چرا در مجمع مطرح نشد گفت: مدیریت جلسه بر عهده بنده نبود اما در حالی که آقای کفاشیان به عنوان فصل الخطاب اعلام کرده بود این جام برگزار نشود اما بازهم گفت در این خصوص دوباره مذاکره کنید. البته برنامه های تیم ملی بسیار فشرده است و ما در ماه های پایانی سال 91 و سه ماه ابتدایی سال 92 بازی های بسیاری در رده باشگاهی و ملی پیش رو داریم. در مجمع به نظرم برنامه ریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا درست نیست.

خبرنگاری در خصوص اینکه به نظر می رسد نفرات که جلسات را ترک کردند تنها به خاطر مشکل بازنشتگی نبود و مسائل دیگری هم در میان بود، سوال کرد که بهروان در پاسخ گفت: فکر نمی کنم این افراد با شخص من مشکل داشته باشند. آنها مدیران باشگاه های دولتی و وزارت ورزش بودند. بهتر است از خودشان سوال کنید من با هیچکس مشکلی ندارم.

بهروان در پایان برگزاری مناسب مسابقات و اجرایی کردن برنامه کاهش تعداد تیم های لیگ های مختلف را از مهمترین برنامه های خود عنوان کرد.

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه با حضور 61 عضو در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد که پس از رای گیری از 58 عضو واجدالشرایط، غلامرضا بهروان با کسب 45 رای به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون و رئیس کمیته مسابقات انتخاب شد.