علی اکبر اختری در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به نیاز امروز جامعه به هنر موسیقی، اظهار داشت: هنر هر ملت نشانگر هویت آن ملت است.

وی افزود: هر قوم و ملتی در بیان هویت و موجودیت خود هنرش را به نمایش می گذارد.

اختری ادامه داد: فرهنگ، تمدن و هویت ایران زمین بر کسی پوشیده نیست پس طبیعتا هنر ایران باستان نیز بسیار غنی و باشکوه است.

وی اضافه کرد: هنر موسیقی نیز جزو این دسته از هنرهاست که میراث اجدادی ما محسوب می شود و ما مسئول حفظ و انتقال آن به نسل بعدی هستیم.

وی در خصوص هدف برگزاری جشنواره موسیقی بومی و محلی در کرمانشاه گفت: هدف از برگزاری این جشنواره حفظ ارزش های فرهنگی و هنری، ایجاد انگیزۀ هنری، ایجاد رقابت سالم بین هنرمندان، کشف استعدادهای جوان، ارائه هنر موسیقی در شکل جدی و با کیفیت مطلوب، ترغیب میل عمومی جامعه به هنر، ارج نهادن به پیشکسوتان و معرفی چهره های گمنام هنری است.

اختری افزود: از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره معرفی دانشگاه صنعتی در سطح استان، غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان و توجه به شکل گیری ابعاد همه جانبه وجودی دانشجویان و در نهایت برداشتن دیوار و حایل بین قشر متفکر و مردم است و اینکه تعاملی مثبت بین مردم و دانشجویان دانشگاه صنعتی و هنرمندان عرصه موسیقی است.

گفتنی است جشنواره موسیقی بومی محلی ۲۰ و ۲۱ مهرماه با همکاری انجمن موسیقی صبای دانشگاه صنعتی کرمانشاه و اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان سرپل ذهاب در شهرستان سرپل ذهاب برگزار می شود.