به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز صبح در جمع پرشور مردم ولایتمدار خراسان شمالی ضمن تشکر از حضور، نشاط و آمادگی مردم این خطه برای استقبال از ایشان، اظهار داشتند: روحیه حضور، آمادگی، سرزندگی و نشاط درعرصه‌های مختلف زندگی از جمله دفاع مقدس از ویژگی‌های محسوس این منطقه بوده است و غیرت و مرزبانی این منطقه منطبق با همین خصوصیات است.

ایشان افزودند: استان خراسان شمالی جزو 10 استان برتر کشور از لحاظ استعداد و توانایی‌های علمی است و دانش‌آ‌موزان این منطقه در المپیادها جزو برترین‌های کشور محسوب می‌شوند.

رهبر معظم انقلاب غیرت، دین‌مداری،‌ مرزبانی، سرزندگی، نشاط و شجاعت را جزو خصوصیات مردم این خطه برشمردند و تصریح کردند: ما این خصوصیات را می گوییم که جوانان مربوط به این استان افتخار کنند که متعلق به این منطقه و مردم هستند و یکی از برجستگی‌های دیگر آنان همراهی و همزیستی مهربانانه قومیت‌های مختلف در این استان است که کاملاً مشهود و بارز است.

نشاط و سرزندگی موهبت بزرگ ملت ایران برای رسیدن به قله هاست

ایشان با بیان اینکه نشاط و سرزندگی از انقلاب تا به امروز در سراسر کشور وجود داشته است و دارد تاکید کردند: این موهبتی بزرگ است برای ملتی که درصدد ترقی و حرکت رو به جلو و به دنبال حیات طیبه است.

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که برای رسیدن به قله‌ها باید یک نقشه راه وجود داشته باشد بیان فرمودند: اول باید یک نقشه راه وجود داشته باشد تا حرکت، هدف و چشم انداز معلوم باشد، بعد هم فهم درست و رصد کردن دایمی این حرکت جزو مسایل اصلی امروز ماست که نخبگان کشور وظیفه این رصد کردن دایمی را بر عهده دارند و باید به این مسایل اصلی توجه داشته باشیم.

هدف کلیدی ملت ایران پیشرفت منطبق بر اسلام است

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هدف کلیدی ملت ایران پیشرفت بر منطق اسلام است، گفت: اگر بخواهیم هدف های ملت ایران را در یک مفهوم خلاصه کنیم آن مفهوم کلیدی پیشرفت است اما پیشرفتی که منطبق بر اسلام است و نه تعاریف غربی.

ایشان ضمن تعریف پیشرفت منطبق بر اسلام فرمودند: پیشرفت اسلامی چند بعد دارد که شامل پیشرفت علمی، پیشرفت اخلاقی، پیشرفت درعدالت، پیشرفت دررفاه عمومی، پیشرفت اقتصادی،پیشرفت در عزت، پیشرفت در اعتبار بین‌المللی و پیشرفت در استقلال سیاسی و پیشرفت در عبودیت و تقرب به خداوند متعال می‌شود و این پیشرفتی است که هدف نهایی ما است و رصد کردن مرحله پیشرفت ماموریت نخبگان است.

قضاوت من از پیشرفت کشور قضاوت مثبتی است

ولی امر مسلمین با تاکید بر اینکه قضاوت من از پیشرفت کشور قضاوتی مثبت است، افزودند: پیشرفت ملت و کشور هیچگاه به سوی قله مورد نظر متوقف نشده است اما نقطه ضعف‌های وجود داشته که نخبگان باید آن را شناسایی و به این پیشرفت کمک کنند.

ساز و برگ پیشرفت عزم ، امید و تلاش است

ایشان عزم راسخ، امید، کار و تلاش پیگیر، برنامه ریزی و هوشیاری را ساز و برگ این پیشرفت دانستند و تصریح کردند: با این ساز و برگ می‌توانیم دشمنان خود را به زانو در بیاوریم و اگر این ساز و برگ وجود داشته باشد هیچ خطری خطر نیست. خطر اصلی از دست دادن این ساز و برگ‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم استان خراسان شمالی حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه حرکت ملت ایران از ابتدا سیر صعودی داشته است، فرمودند: نتیجه این سیر صعودی پیشرفتی است که ما بدست آورده ایم. در امور زیربنایی، خدمات مردمی و معنویات، دانش و فناوری پیشرفت کرده ایم.

منازعات جناحی نتوانسته ثبات سیاسی کشور را از بین ببرد

ایشان با تاکید بر اینکه ثبات در کشور از ابتدای انقلاب تاکنون استقرار داشته است، ادامه دادند: منازعات جناحی نتوانسته ثبات سیاسی کشور را از بین ببرد، البته زیربناهای سیاسی مهمی از لحاظ قانونی و عملی در کشور وجود دارد که بدست جوانان و زبدگان علمی داخلی ساخته شده است.

مسئله تحدید نسل باید از اواسط دهه 70 متوقف می شد

مقام معظم رهبری نسل جوان تحصیل کرده را از موجودی های مهم و با ارزش انقلاب خواندند و اظهار داشتند: یکی از خطاهایی که ما خودمان کردیم و بنده خودم هم در آن سهیم هستم، مسئله تحدید نسل بود. در ابتدا لازم بود، اما باید از اواسط دهه 70 متوقف می شد.

ایشان تاکید کردند: نسل جوان را باید حفظ کرد اگر با روند کنونی پیش برویم، کشور پیر خواهد شد. اگر نسل جوان امروز را در دوره ها و مرحله های آینده بتوانیم حفظ کنیم همه مشکلات کشور را حل خواهند کرد.

بالا رفتن قیمت ها و بیکاری را دو مشکل درجه اول کشور

مقام معظم رهبری بالا رفتن قیمت ها و بیکاری را دو مشکل درجه اول کشور خواندند و اظهار داشتند: البته این مشکلات قابل حل است و مشکلات اساسی که ملت و مسئولان نتوانند آن را حل کنند، وجود ندارد.

ایشان افزودند: در طول سی و سه سال انقلاب خطرهای بزرگتر از این پیش آمده که کشور از آن عبور کرده است، در اولین ماه های پیروزی انقلاب مسئله تحریک قومیت ها مطرح شد و دشمن سعی کرد قومیت ها را به جان هم بیاندازد. در همین منطقه شما یک عده کمونیست بی اعتقاد به وطن و دین سعی کردند اقوام ترکمن را در مقابل انقلاب قرار دهند که در درجه اول عناصر مؤمن ترکمن در مقابل آنها ایستادند و علمای با نفوذ ترکمن و جوانان سایر مناطق کشور همه در مقابل این خطر ایستادگی کردند.

مقام معظم رهبری تصریح کردند: پس از آن دشمن جنگ تحمیلی را به راه انداخت، هشت سال جنگ شوخی نیست. خواستند انقلاب را به زانو دربیاورند که ملت از آن هم عبور کرد.

دشمنان تحریم را به مسئله انرژی هسته‌ای مرتبط کردند، دروغ می گویند

ایشان اظهار داشتند: تحریم از اول هم وجود داشت، امروز دشمنان تحریم را به مسئله انرژی هسته‌ای مرتبط کردند، دروغ می گویند. آن روز که تحریم را مطرح می کردند، انرژی هسته ای نبود. آنچه دشمنان را ناراحت می کند، سرافرازی ملت ایران است.

مقام معظم رهبری ادامه دادند: دشمنان وانمود می کنند اگر ملت ایران از انرژی هسته ای صرف نظر کند، تحریم ها برداشته می شود، دروغ می گویند از روی بغض و کینه تصمیم می گیرند تحریم های غیرمنطقی و وحشیانه را به راه بیاندازند. این جنگ با یک ملت است، البته در این جنگ هم به توفیق الهی مغلوب ملت ایران خواهند شد.

ایشان تصریح کردند: البته ممکن است مشکلاتی بوجود آورند و برخی بی تدبیری ها هم این مشکلات را افزایش دهد اما اینها چیزی نیست که ملت ایران نتواند از آن عبور کند.

جمهوری اسلامی بر این مشکلات به فضل الهی فائق خواهد آمد

رهبر معظم انقلاب به حوادث بازار تهران اشاره کردند و اظهار داشتند: 2-3 ساعت یک عده در دو خیابان تهران دو سطل زباله را آتش زدند دشمنان از این اتفاق ابراز خوشحالی می کنند، وضع ما بدتر است یا وضع شما که یکسال است خیابان های اروپا تظاهرات است. مشکل شما به مراتب پیچیده تر از مشکل ما است، اقتصاد شما قفل است. خوشحالی می کنید که اقتصاد ایران ضعیف شده است! شما روبه اضمحلال و رکود هستید، اما جمهوری اسلامی با این مشکلات از پا در نمی آید.

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: جمهوری اسلامی بر این مشکلات به فضل الهی فائق خواهد آمد و آنها را باز هم در حسرت شکست دادن ملت ایران خواهد گذاشت.

مسئولان تقصیرها را گردن یکدیگر نیاندازند

ایشان خطاب به مسئولان کشور تصریح کردند: مسئولان کشور هم باید اتحاد، برنامه ریزی و مسئولیت شناسی داشته باشند و تقصیرها را گردن یکدیگر نیاندازند. قانون اساسی نقص ندارد و نقش سه قوه در آن مشخص است.

مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه مسئولان کشور دلسوز هستند، ادامه دادند: ما بشر هستیم و خطاهایی می کنیم، لاکن اشتباهات همه قابل جبران است، خوشبختانه مسئولان دلسوز هستند.

همراهی اروپایی ها با آمریکایی ها خردمندانه نیست

ایشان خطاب به کشورهای اروپایی اظهار داشتند: همراهی اروپایی ها با آمریکایی ها خردمندانه نیست و حماقت است. مردم کشور ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارند ما از فرانسه، ایتالیا و اسپانیا خاطره بدی نداریم، از انگلیس خاطره بد داریم و می گوییم انگلیس خبیث.

علاج اصلی و بنیادی مشکلات کشور تولید ملی است

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: کشورهای اروپایی با همراهی آمریکا خودشان را در چشم ملت ایران منفور می کنند.

ایشان علاج اصلی و بنیادی مشکلات کشور را تولید ملی خواندند و ادامه دادند: با تولید ملی مشکل گرانی، تولید، اشتغال و بیکاری حل می شود.