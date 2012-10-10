به گزارش خبرنگار مهر، 7 روز دیگر یعنی در اولین روز از ماه ذیحجه سالروز ازدواج فرخنده حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) به عنوان روز ازدواج نامگذاری شده است. روزی که ثبت آن در تقویم ملی ایران یادآوری اهمیت ازدواج در جامعه و تلنگری به مسئولان برای ارائه تسهیلات ازدواج آسان برای جوانان است.

در آستانه روزملی ازدواج نوشین نبئی مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان از ارائه بسته پیشنهادی روز ازدواج پس ازنهایی شدن این بسته به هیئت دولت خبر داده و گفته: در این بسته دیده شده که زوجین برای دریافت وام 2 میلیون تومانی ازدواج باید 4 شرط داشته باشند:

1- داماد زیر 25 سال باشد

2- مهریه عروس زیر 110 سکه باشد

3- پدر یکی از زوجین فوت شده باشد!

4- یکی از زوجین دانشجو یا طلبه باشد

هر چند به گفته برخی از حامیان این طرح وزارت ورزش و جوانان به دنبال تشویق جوانان به امر ازدواج است ولی کارشناسان اینگونه اقدامات تشویقی را صحیح نمی دانند.

شروط جدید ازدواج خنده دار است!

حجت الاسلام شهاب مرادی صاحب نظر در حوزه خانواده و ازدواج در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بسته تشویقی ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان می گوید: باید برای برطرف کردن مشکلا متعدد حوزه ازدواج با تامل و تدبیر بیشتری برنامه ریزیهای بلند مدت انجام شود.

به نظر می رسد اقدامات تشویقی و حمایتی آن هم با این میزان مبلغ اثر قابل توجهی در پی نخواهد داشت.هر چند که مسائل اقتصادی مهم بوده و قابل چشم پوشی نیست ولی مسائل و مشکلات ازدواج و خانواده و موضوع با اهمیت نسل از جنس مسائل فرهنگی و اجتماعی است که راهکارهای و تدابیر متناسب خود را نیاز دارد.

پروفسور حسین باهر به عنوان کارشناس حوزه خانواده و آسیب شناس هم در گفتگو با مهر این شروط را خنده دار می داند و می گوید: این شروط به نوعی توهین است. چرا که فکرش را بکنید به شما بگویند اگر پدرت فوت کرده باشد برای ازدواج به تو وام می دهیم! به اعتقاد من وزارت ورزش و جوانان اگر می خواهد کاری انجام دهد بهتر است از مشاوران عالی خانواده و ازدواج استفاده کرده و جوانانی که به هر نحوی برای ازدواج مشکل مالی دارند به آنها تسهیلات ارائه کند نه اینکه تسهیلات را عمومی اعلام کند.

وی گفت: حتی می شود برخی سیاستهای تشویقی را بریا تامین جهیزیه دخترها لحاظ کرد به شرطی که شخصیت و جایگاه دختر جوان تضعیع نشود.

ثبت روزانه 400 طلاق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که آمار طلاق در کشور افزایش و ازدواج کاهش داشته است.

آمار ثبت ازدواج و طلاق در 5 ماهه نخست سال 91

میزان ثبت ازدواج 342902 واقعه ازدواج میزان ثبت طلاق 59402 واقعه طلاق

هر چند وزارت ورزش و جوانان با هدف و نیت خیرخواهانه به دنبال کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج است ولی ارائه برخی بسته های تشویقی می تواند جنبه معکوس در جامعه داشته باشد.

---------------------

گزارش از: سید هادی کسایی زاده