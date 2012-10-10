به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر منطقی در حاشیه نمایشگاه صنایع هوا و فضا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس برآوردی که در دنیا انجام شد، 26 هزار و 700 هواپیما باید تولید شود، گفت: 6 درصد این هواپیماها پهن پیکرند و در حال حاضر 2 شرکت پهن پیکرساز در دنیا این کار را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان صنایع هوایی ایران با بیان اینکه ورود به ساخت هواپیمای پهن پیکر در کشور اقتصادی نیست، بیان داشت: درخواست برای هواپیماهای 100 تا 150 نفره در کشور ما بیشتر است؛ بنابراین بیشتر ساخت این نوع هواپیماها را در دستور کار داریم.

وی تولید هواپیمای پهن پیکر در کشور را منتفی ندانست و افزود: ساخت این هواپیماها صرفه اقتصادی در کشور ندارد بنابراین موضوع اورهال هواپیماهای موجود خریداری شده در دستور کار سازمان قرار دارد و هم اکنون هیچ هواپیمایی برای اورهال به خارج از کشور فرستاده نمی شود.

منطقی تصریح کرد:‌ اورهال هواپیماها از نظر ساختاری 30 درصد تکنولوژی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین رسیدن از 30 درصد به 70 درصد کار سنگینی است اما اقتصادی نیست.

وی به تولید هواپیمای 150 نفره در کشور اشاره کرد و گفت:‌ اولین نوع از این هواپیماها که ساخت داخل است 7 سال دیگر وارد کشور می‌شود. همچنین 9 فروند هواپیمای تولید مشترک هم در حال ساخت است که اولین تا دو سال آینده وارد بازار خواهد شد .