به گزارش خبرنگار مهر ، لیلا جاویدان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست هماهنگی ارگان ها و نهادهای دولتی استان ابراز داشت: به زودی نمایشگاه پیوند آسمانی در تبریز با هدف ترویج فرهنگ ازدواج برگزار می شود.



وی ابراز داشت: این نمایشگاه تاثیر زیادی در عملی کردن دستورات لازم در خصوص تسهیل امر ازدواج خواهد داشت که پیش بینی می کنیم جوانان و به خصوص خانواده های آنان استقبال خوبی از این نمایشگاه بکنند.



وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: در این نمایشگاه با تاسی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ترویج فرهنگ ازدواج ، بسیاری از موسسات دولتی ، خصوصی و سازمان های مردم نهاد شرکت خواهند کرد.



جاویدان ابراز داشت: در این نمایشگاه تعداد زیادی بسته های فرهنگی در دو قالب مجزای مخصوص خانواده ها و جوانان در اهدا خواهد شد.



سرپرست معاونت امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان در پایان ابراز داشت: در این نمایشگاه از خادمان و فعالان حوزه ازدواج در استان تجلیل می شود.



این جشنواره و نمایشگاه پیوند آسمانی همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، 26 مهر ماه جاری تا 2 آبان ماه سال جاری در تبریز برگزار می شود.

