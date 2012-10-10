به گزارش خبرگزاری مهر، منصور طبیعی در این دیدار به جایگاه ویژه پژوهش در استان فارس اشاره کرد و خطاب به این فارس شناس اظهار داشت: بی صبرانه مشتاقم تا با حضور فعال و مؤثر خود بتوانید مجدداً فعالیت های علمی-پژوهشی را از سر گرفته و بنیاد فارس شناسی را همراه باشید.

مدیر بنیاد فارس شناسی ضمن آرزوی سلامتی افزود: قلم و سخن شما در زمینه پژوهش های فارس شناسی برای بنیاد فارس شناسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای تحقق این مهم در استان فارس، دست شما را به گرمی می فشاریم.

دکتر صداقت کیش، پژوهشگر برتر فارس نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه و نگاه مدبرانه مدیر بنیاد درارتقاء جایگای پژوهش در فارس، تصریح کرد: استان فارس از توان علمی-پژوهشی بالایی برخوردار است و امیدوارم بخش شهرستان شناسی نیز با برگزاری نشست هایی در این زمینه فعال تر از پیش شود.

این پژوهشگر در سال ۱۳۱۵متولد شد. تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران گذراند و دکترای خود را از آکادمی علوم تاجیکستان با درجه عالی گرفت. با گذراندن دوره یکساله تربیت معلم به مدت سه سال آموزگار روستاهای آباده و تهران بود و از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۳درموسسات آموزش عالی و دانشگاهها تدریس کرده است.

نخستین مقاله وی در سال ۴۲ در مجلات تهران چاپ شد واز سال ۱۳۴۸کار فارس پژوهی و ایران شناسی را آغاز کرد و تا کنون بیش از ۷۰رساله و کتاب و۳۲۲ مقاله به زبان فارسی و انگلیسی از ایشان چاپ و منتشر شده است.

وی دربیش از ۴۰ همایش داخلی و خارجی با ارایه مقاله سخنرانی کرده است.

دکتر صداقت کیش هم اکنون در بیمارستان ام آر آی بستری و وضعیت عمومی ایشان مساعد است ولی به دلیل قند خون بالا همچنان تحت نظر قرار دارند.